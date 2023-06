Albert Rivera se enfrenta a un juicio ante los rumores de ruptura con Malú: “Espero pasar página”

Cada vez parece más claro que Albert Rivera y Malú han tomado caminos separados. El programa “Socialité” publicó este fin de semana que la ruptura es un hecho y que el expolítico está “roto” por el fin de su relación con la madre de una de sus hijos. “Hace unos días coincidí con él en un concierto de Madrid y allí dejó claro a quien le acompañaba que está destrozado, que no está llevando nada bien estar sin ella”, comentaba la fuente del formato presentador por María Patiño.

Por si esto no fuera suficiente, Albert Rivera acaba de hacer frente a su juicio por supuesta competencia desleal. Tras su abrupta salida de Martínez-Echevarría, el despacho de abogados en el que empezó a trabajar tras abandonar la política, él y su socio, José Manuel Villegas, ex secretario general de Ciudadanos; fundaron una consultora para empresas, y el bufete los acusa de valerse de contactos que hicieron cuando trabajaban allí para su propio negocio. “Si usted es periodista y mañana monta una tienda de regalos pues no compites con el medio de comunicación”, se defendía Rivera esta mañana, a la salida del Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid.

Albert Rivera comparece ante los medios a su salida del juicio Gtres

De momento no hay sentencia y se conocen pocos detalles sobre el proceso, aunque el socio de Rivera asegura que parte de la causa se ha archivado y que sólo hay en juego algo más de un millón de euros de los 6 que el bufete reclamaba.

“Esperemos que en ese juicio se restituya y podamos pasar página de esta etapa”, reflexionaba Rivera, que podría estar atravesando ahora uno de los momentos más convulsos de su vida.

En lo que a los rumores de ruptura con Malú se refiere, el expolítico ha guardado silencio y así seguirá haciéndolo, atendiendo a los discretos que ambos siempre han sido en lo relativo a su vida privada.