Alejandra Osborne, harta, estalla contra la prensa: "Déjame en paz ¿vale? No puedo más"

Las hijas de Bertín Osborne siempre se han mostrado ajenas a cualquier decisión que ha tomado su padre y no se han pronunciado nunca sobre todas las cuestiones relacionadas con su vida privada y sentimental. El presentador, que se encuentra en el ojo del huracán mediático desde hace unas semanas, se ha convertido en uno de los protagonistas de la prensa del corazón por la decisión que ha tomado respecto al hijo que espera con Gabriela Guillén, embarazada de seis meses. El televisivo quiere realizar una prueba de paternidad cuando nazca el bebé y esta noticia ha generado un gran revuelo mediático.

Alejandra Osborne, una de las hijas de Bertín, cansada de que le salpiquen todas las polémicas de su padre, ha estallado contra la prensa y ha pedido que la dejen en paz. "Me tenéis tan harta de verdad… Que no voy a decir nada, es que no vengáis. De verdad, a estas horas de la mañana tan temprano, salir así de mi casa y encontrarme con esto es que es un coñazo tío. No puedo más. Además que es para preguntarme cosas que no son sobre mi", expresaba, muy molesta.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Sobre la decisión de Bertín y las pruebas de ADN, Alejandra se ha mostrado muy tajante: "Vamos a ver, que mi padre tiene casi 70 años, que mi padre decide él solito lo que hace con su vida y lo que no hace con su vida. ¿Tú te crees que le vamos a decir nosotras algo? ¿Crees que le vamos a decir nosotras lo que tiene que hacer?", declaraba, de muy mal humor. "No vengáis más, que me ponéis de mala leche todo el día ya. Que es viernes tío, déjame en paz ¿vale? No puedo más", terminaba pidiendo la hija del presentador, sobrepasada por toda la situación. Para terminar, no ha dudado en romper una lanza a favor de su padre, apoyando la decisión que ha tomado respecto al hijo que espera con Gabriela Guillén y la prueba de paternidad: "Yo creo que lo haría cualquiera ¿no?".