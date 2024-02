Alejandra Rubio, “harta” de lo que está sufriendo con Carlo Costanzia

A Alejandra Rubio no le está haciendo mucha gracia que España esté opinando sobre su romance con Carlo Costanzia. Entendió que la semana pasada su idilio estuviese en boca de todos, pues protagonizaban la pareja sorpresa del momento. Pero ahora que todos hablan del affaire entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, la hija de Terelu Campos pensaba que estaría más tranquila. No obstante, este miércoles ella ha vuelto a ser la protagonista del kiosco rosa, al copar dos portadas con nuevas citas con el hijo de Mar Flores. Algo de lo que no puede huir comentar, pues su papel como colaboradora de ‘Así es la vida’, le obliga a reaccionar y así contribuir a acrecentar la maquinaria que desearía frenar.

“Supongo que esto pasará, que saldrá algo que les interese más y se pasará, como todo”, ha opinado Alejandra Rubio tras ver el correspondiente vídeo que resume su intensa semana con Carlo Costanzia. Al menos sí de cara a la galería, con la esperanza de que soltase algo jugoso sobre lo que el público aún no ha visto de sus encuentros. Aunque reconoce que está “bien”, cuando le preguntan por su situación emocional actual, al final termina estallando. Y es que al final ha dejado claro que está “harta”: “No me he visto en una situación así nunca”. Todas las miradas están posadas en ella y se queja de que “ya no sé qué decir ni qué hacer”.

Pero sí hay otros asuntos en los que desea entrar de cabeza. Y es que la hija de Terelu Campos está muy molesta con algunos de los comentarios a los que debe enfrentarse. No solo en las redes sociales, donde los usuarios suelen ser más despiadados, sino también en platós de televisión ha oídos opiniones que le han herido. Y no solo a ella, sino especialmente para proteger a su chico: “No quiero dar pena a nadie. Lo que no puedo aguantar son comentarios feísimos en las redes sociales, en televisión, porque se sacan las cosas de contexto de una manera…”, se quejaba.