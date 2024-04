Alejandra Rubio defiende a Carmen Borrego y asesta un duro golpe a Edmundo: “Nadie habla de él en ningún momento”

La polémica con Edmundo Arrocet sigue más fuerte que nunca tras sus últimas declaraciones en las que atacaba como nunca al clan Campos. La última en reaccionar a las duras palabras del humorista chileno ha sido Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se ha presentado este martes en “Así es la Vida” para dar la cara por su tía Carmen Borrego, que ya no puede más con esta situación.

La hija de María Teresa Campos no quiere seguir dando más juego a Edmundo Arrocet, pero no está dispuesta a dejar correr las cosas y tomará medidas legales. “Me parece bien… yo también estoy de acuerdo en que tampoco hay que decirle mucho más a esta persona”, arrancaba Alejandra en el mencionado programa. La actitud de Edmundo ha quedado retratada en varias ocasiones por personas cercanas al entorno de María Teresa, como Sandra Barneda, quien ha calificado como de “esperpento” lo que está haciendo ante el recuerdo de la fallecida presentadora.

“Está clarísimo que, aunque el diga que no, todo lo que hace empieza por él, nadie habla de él en ningún momento, siempre es él el que abre la veda. Me parece bien que Carmen haya contestado así y haya dicho que no le va a dar más pie”, proseguía la colaboradora.

Pero la cosa no acaba ahí, pues Alejandra se ha parado punto por punto para desmentir las palabras que Edmundo Arrocet había vertido sobre ella: “Con respecto a mí, lo que dijo no tiene ni pies ni cabeza. Hace unos meses decía una cosa, ahora dice otra. Tampoco tengo ni le voy a dar a él explicaciones de nada ni a nadie. Yo sé cómo me he comportado con mi abuela”, puntualizaba sobre las declaraciones en las que el humorista hacía ver que no visitaba a su abuela.

Alejandra Rubio Mediaset

Sin embargo, esta no es la única media verdad que se le ha descubierto a Edmundo. En su exclusiva entrevista a “De Viernes” sostuvo que habían sido las hermanas Campos las que le habían metido en plena polémica, pero la realidad sería bien distinta. El citado programa ha accedido a la hemeroteca para rescatar las últimas noticias en las que tanto Alejandra como su madre Terelu Campos y su tía Carmen Borrego hablan del humorista. En las imágenes que han mostrado dan constancia de que las noticias, en diversos medios, en los que hablan sobre la polémica no serían más que contestaciones a los ataques que no han dejado de llegar desde el primer momento. Ahora la decisión que habría tomado el clan Campos sería distinta y no tienen la intención de darle más juego.