Carmen Borrego, dispuesta a todo, pone contra las cuerdas a Edmundo Arrocet tras su última entrevista contra el clan Campos

El clan Campos sigue en pie de guerra contra Edmundo Arrocet. Tras la última incendiaria entrevista del humorista en "¡De Viernes!" cargando contra ellas, Carmen Borrego ha decidido dar un paso al frente y ha desvelado en "Vamos a ver", programa en el que colabora, el plan que ya está en marcha para frenar al que fue pareja de María Teresa Campos en su cruzada contra ellas.

Muy dolida por las declaraciones de Arrocet sobre su madre, Carmen Borrego sigue preguntándose por qué sigue hablando de ella, y más ahora cuando ya no puede defenderse. Este tema le causa mucho dolor, y no solo a ella, también a toda su familia. "Hace unos días que no estoy bien, estoy más vista que el tebeo. Estoy un poco cansada. Mi conciencia la tengo tranquila", ha comenzado diciendo durante su intervención en el programa de Mediaset.

Bigote Arrocet De Viernes

Tras esto, la colaboradora ha desvelado sus intenciones contra Arrocet: "No voy a molestar a un juzgado si no tengo garantía. He pedido una rectificación, pero si no se hace ya veré (...) Seguiré los pasos que me indiquen para que llegue a buen término. Podría entender que si fuera el viudo de mi madre hablara..." Tal y como ha explicado, Carmen Borrego va a darle la oportunidad al humorista de rectificar para que aclare "informaciones incorrectas o confusas".

Lo cierto es que la semana pasada Arrocet dio la estocada definitiva a la familia de María Teresa Campos. El miércoles pasado fue portada de la revista "Diez Minutos" y concedió una de sus entrevistas más explosivas hasta la fecha, en la que desveló que su expareja echó de su casa a su nieto, José María Almoguera, cuando vivía el joven con la anterior novia que tenía antes de Paola Olmedo. 48 horas después de soltar la bomba, se sentó en "¡De Viernes!" y cargó duramente contra Carmen Borrego y Terelu Campos. "Están viviendo de eso hace mucho tiempo, con mentiras, con falsedades, y nunca han dicho la verdad y han exagerado....Y mal agradecidas", declaró sobre las hermanas, asegurando que "para querer a estar niñitas hay que ser su madre".