Alejandra Rubio saca las uñas por Carlo Costanzia frente a su exnovia

Esperada era la respuesta de Alejandra Rubio a lo que contó este jueves en ‘TardeAR’ la exnovia de Carlo Costanzia. Jeimy Báez levantaba el teléfono para quejarse en el programa de Telecinco que su ex se presentó sin previo aviso en su casa y mantuvieron una acalorada discusión a gritos desde el balcón, entre insultos y amenazas de llamar a la policía. La joven denunció que el cantante acudió a la vivienda que compartieron durante un año para recuperar algunas de sus pertenencias, entre las que está un reloj y unas camisetas. Ella le emplazó la entrega a la semana siguiente, pero él las quería ya y terminó perdiendo los nervios. ¿Sabías la hija de Terelu Campos este encontronazo de su novio con su ex? ¿Qué opina ahora que ha podido escuchar la versión de Jeimy? La cámara de ‘Así es la vida’ no perdía detalle de su reacción durante el vídeo, así como al grabar su respuesta.

Jeimy Báez hablando con Ana Rosa Quintana 'TardeAR'

Carlo Costanzia ha querido permanecer en silencio ante las preguntas de los reporteros sobre esta pelea en plena calle y a pleno pulmón. Sin embargo, Alejandra Rubio está casi en la obligación de responder a todas las polémicas que suceden a su alrededor en su papel de colaboradora del programa de Sandra Barneda y César Muñoz. “Yo lo sabía todo. Yo no tengo problema, Carlo y yo hablamos todo, nos contamos todo, lo que no voy a permitir es que se deje a Carlo como una persona agresiva. Carlo no es así y quien le conoce sabe que esto es absurdo”, ha comenzado a sacar las uñas por su chico, para después dar la versión que él le ha contado de lo que sucedió durante ese tenso encuentro.

“Carlo no se presenta a gritar a nadie por un balcón. Fue a buscar sus cosas, porque lo intentó hacer a través de otras personas y no lo consiguió, porque no le contestaron. Fue en son de paz a reclamar lo que es suyo y se encuentra con que, una vez más, hay una persona sentada en un plató hablando de su vida personal”, mantiene Alejandra Rubio sobre lo que padece Carlo Costanzia, que ahora desea alejarse de los platós tras su renovada popularidad y tras sus apasionados besos en el kiosco rosa que le han colocado en la picota informativa. Pero lo que Alejandra Rubio quiere dejar bien claro es que “Carlo no actúa así y quien se lo quiera creer bien y si queréis crear otra imagen de él, pues…”, deja caer la colaboradora sobre el interés por hacerle ver como una persona que no controla su carácter en situaciones hostiles.

Alejandra Rubio Así es la vida

Pero Alejandra Rubio no solo ha hablado de su chico, también se esperabas sus primeras palabras tras el debut de Carmen Borrego en ‘Supervivientes’. La tía de la protagonista saltó del helicóptero dedicándole su hazaña a toda su familia, donde incluyó a Carlo Costanzia gracias a la picardía de Jorge Javier Vázquez: “Me sorprendió. Sabía que Jorge iba a soltar algo, pero pensaba que se iba a referir a Edmundo, no a Carlo”, responde divertida la colaboradora, que confiaba en su tía: “Sí, sabía que se iba a tirar. No te vas a Honduras si sabes que no te vas a tirar del helicóptero, pero sabía que lo estaba pasando mal”. Aun así, se perdió el gran momento en directo, porque “éramos muchos en casa de mi madre”. Ahora, tras ver las imágenes, reconoce que “el momento ‘bájame, bájame’ es que literalmente es ella. Me hacía mucha gracia en esa situación. Y Jorge siendo Jorge”, sentencia.