Alejandra Rubio se sincera sobre el papel de Mar Flores como abuela y desvela cómo es su actual relación

Alejandra Rubio ha vuelto al trabajo por sorpresa esta mañana, tan solo dos meses después de dar a luz al pequeño Carlo. La colaboradora ha reaparecido en "Vamos a ver" con muchas ganas de hablar sobre su recién estrenada maternidad y se ha mostrado de lo más emocionada con esta etapa.

"Muchísimo", ha respondido la hija de Terelu cuando le han preguntado si están felices tras el nacimiento de Carlo. "Me ha cambiado la vida completamente para mejor. Te lo cuentan, pero hasta que no lo vives...", ha confesado Alejandra Rubio.

Aunque quiere mantener a su hijo totalmente alejado del foco mediático, la televisiva ha desvelado que, por lo general, su hijo duerme bien "aunque depende del día porque es un bebé", añadiendo que "por una serie de cosas le estoy dando biberón y no pecho", sin entrar en más detalles sobre Carlo.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Muy sincera, Alejandra Rubio ha confesado que su hijo se "parece a los dos", explicando que "tiene caras de mi suegro muchas, de mi padre también le veo el gesto". La llegada del bebé ha unido a ambas familias, que están como locas con el pequeño Carlo, destacando el papel de Mar Flores. "Están todos los abuelos que no los he visto así en la vida. Mar escribe todos los días y la hemos visto un montón de veces, otra cosa es que no os enteréis", ha desvelado la hija de Terelu sobre su suegra.

Sobre su papel de madre, aunque ha reconocido que ella está todo el rato pendiente de su hijo, admitiendo que "soy muy pesada de querer hacerlo todo yo", también ha puesto en valor a Carlo Costanzia, que también "se levanta igual". "Yo le digo que lo hago yo, pero él se queda a mi lado de apoyo moral. Él hace un montón de cosas, pero yo soy muy pesada en eso, me ha salido la vena pesada", ha explicado Alejandra. "Hay discusiones porque no duermes, estás cansado... Pero eso es normal, en todas las casas pasa lo mismo. Pero nos llevamos muy bien, estamos de acuerdo en todo y aunque yo estoy en modo espía, él lo hace todo bien", ha finalizado sobre su actual relación de pareja.