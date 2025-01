¿Carlo Costanzia es el yerno ideal para Terelu Campos?

Terelu Campos tuvo ayer un papel complicado, sentada como colaboradora en el plató de "¡De Viernes!" y escuchando todo lo que salía de la boca de Jeimy Báez, una joven que se hizo conocida por su relación sentimental con Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio y, por tanto, yerno de la periodista.

Esta dudosa fama le ha valido a Jeimy un pase como concursante de "Gran Hermano Dúo". Antes de entrar en la casa de Guadalix, dejó grabada la entrevista que se emitió en la noche del viernes. Nunca ha tenido reparos para relatar en los platós su relación con el hijo de Mar Flores, a quien siempre ha acusado de "celoso y posesivo". Anoche añadió algunas perlas al perfil de Carlo Costanzia: interesado, superficial y "basiquillo".

Jeimy Báez, implacable, sentencia a Carlo Costanzia y manda un demoledor mensaje a Alejandra Rubio en 'GH Dúo' Europa Press

Según detalló, la relación fue tan turbulenta como la propia biografía de este hombre cuya situación legal le obliga a dormir en un centro de inserción social, tras la condena por un delito de estafa continuada. Aunque Terelu Campos mantuvo la compostura y trató de no mostrar inquietud, las declaraciones de la joven tenían una intención claramente de desasosiego para la familia, que celebra ahora la llegada de un bebé.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran el primer cumplemes de Carlo Junior en casa de Terelu Campos Europa Press

Insinuó que su acercamiento con Alejandra unos días después de su ruptura veían motivado más por una necesidad económica que por un interés real en ella. "Es un chico que vive por encima de sus posibilidades, es caprichoso y le gustan los lujos, las cosas caras. Es difícil adaptarse a la vida real cuando has tenido mucho y eres así de materialista. Yo con el dinero he sido muy estúpida, él es aficionado a los torneos online, igual que su padre, y yo estaba ahí para él cada vez que perdía. El dinero era mío, lo ganaba yo y lo gastaba él. Cuando yo volvía de trabajar ocho horas él estaba tumbado en el sofá, siempre me lo encontraba así", contó.

Además, desveló que su cortejo con las mujeres es "basiquillo". Y añadió: "Es un manipulador y un mentiroso compulsivo. La persona que esté con Carlo tiene que ser fuerte y estar muy enamorada porque si no es complicado. A día de hoy, sigo protegiendo a Carlo porque sigo callando muchas cosas de Carlo y él lo sabe, no soy lo que Carlo dice, soy lo que Carlo calla (...) Conmigo iba a ser difícil tener el nivel de vida que deseaba, pero con su nueva pareja sí lo ha conseguido, se puede decir que es su modus operandi, ha conseguido sobrevivir. Yo he escuchado cómo él mismo le aconsejaba a sus hermanos que hiciesen eso, que se arrimaran a alguien famoso para vivir mejor. Creo que, más que amor, es necesidad".

Aunque la actitud de la joven sea fruto de una revancha o de cierta envida, una gran incógnita quedó abierta en el aire: ¿Carlo Costanzia es el yerno que le habría gustado a Terelu?