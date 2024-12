Carlo Costanzia no duerme con Alejandra Rubio: sigue cumpliendo condena en un centro

Carlo Costanzia se sentaba en ‘De viernes’ para hablar largo y tendido sobre su reciente paternidad. Lo hacía después de haber extrañado mucho con su actitud tras haber nacido su primer hijo. Hasta las abuelas, Terelu Campos y Mar Flores, han tenido amables palabras con la prensa ante la llegada del nuevo integrante de la familia. Alejandra Rubio también ha tenido varias ocasiones para confesarse, pero el cantante, modelo y actor permanecía en silencio. Ahora, a golpe de exclusiva, se sienta en el plató de Telecinco para pedir respeto para su niño, asegurando que ha tomado una firme decisión consensuada con la madre para proteger a su hijo del acoso de la prensa. Dicho esto, entra en materia y desgrana con todo lujo de detalles cómo ha sido su llegada al mundo, cómo se comporta en sus dos primeras semanas de vida y si come o duerme bien.

“Pretendemos mantenerlo en el anonimato hasta que él decida lo contrario. Es algo que teníamos muy claro desde el principio y es lo que vamos a hacer. Creo que más protector que yo, poco. Tenemos todo muy claro desde el principio. Sí que os puedo decir que nuestra decisión es firme”, sentencia. Después detalla cómo fue tenerlo en sus brazos por primera vez: “Me emocioné mucho y fue precioso. Ha sido mucho más bonito de lo que imaginaba (…) “Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Hay que disfrutarlo momento a momento, que el tiempo vuela”. Pero en su entrevista ha dejado al descubierto un detalle que no era del todo conocido y es que no está pudiendo dormir al lado de Alejandra Rubio y su vástago en este precioso momento, pues aún debe ajustar cuentas con la justicia.

Carlo Costanzia considera que la llegada de su hijo es un sueño cumplido, pues siempre ha fantaseado con ser padre de una prole numerosa. Quiere hacerlo bien, sin caer en errores que sus padres cometieron con él. Pero no está pudiendo desarrollar como quisiera este papel de padre al tener que dormir alejado de su familia. Al menos así tendrá que ser hasta que cumpla la condena impuesta por sus problemas judiciales, que le tienen limitado el movimiento y también dónde pasa las noches: “Sigo durmiendo en el centro y eso es lo más complicado”, asegura el hijo de Mar Flores, que fue condenado por un delito de estafa. Se le hace complicado estar lejos de Alejandra Rubio, más ahora que debe dejarla sola con el bebé: “Duermo menos porque estoy lejos de mi familia, pero es lo que toca y queda poco”.

Carlo Costanzia podrá reorganizar su vida y poder dormir ya al lado de Alejandra Rubio cuando cumpla la condena por estafa que le impuso un juez. No puede salir de Madrid, pero también tiene que hacer noche en un centro, al menos sí hasta el próximo mes de marzo, cuando ésta llega a su fin. Le pesa tener que hacerlo, pero está dispuesto a cumplir cada día para saldar su deuda y comenzar con buen pie en esta nueva etapa que está comenzando: “Como ciudadano creyente en que las cosas tienen que cumplirse de la manera correcta, voy a terminar lo que me queda de condena hasta el último día”, promete. Y es que ahora tiene una ilusión añadida para hacer las cosas bien, para poder disfrutar de cada instante de su hijo, que dice que “es un comilón” y que “se porta muy bien”. Igual que su chica, que asegura que se está recuperando muy bien del parto y con la que está formando un equipo increíble.