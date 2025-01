Alejandra Rubio confirma que Mar Flores sí ha estado con su nieto en Navidad: "Hemos estado visitando a todos los abuelos"

Alejandra Rubio ha reaparecido radiante ante las cámaras un mes después de dar a luz. La colaboradora de televisión se encuentra centrada en el pequeño Carlo y está disfrutando al máximo su recién estrenada maternidad, alejada de la pequeña pantalla y del foco mediático. Desde el 5 de diciembre, día en el que nació su primer hijo con Carlo Costanzia, la nieta de María Teresa Campos ha salido de casa de manera puntual, tan solo en fechas señaladas como Nochebuena o el Día de Reyes, ambas reuniones familiares celebradas en casa de Terelu, abuela materna del bebé.

Terelu Campos, volcada en los cuidados de Alejandra Rubio y del pequeño Carlo Europa Press

Aunque no han trascendido imágenes, Alejandra y Carlo también han disfrutado de la Navidad con Mar Flores. De hecho, ha sido la propia televisiva la encargada de desvelarlo ante la prensa esta mañana, muy emocionada. "Hemos estado con todos los abuelos, hemos estado muy bien y hemos estado visitando a todos", ha declarado la hija de Terelu, añadiendo que" mi madre como abuela muy bien, divinamente".

Ambas familias han vivido unas de sus navidades más especiales hasta la fecha tras el nacimiento del pequeño Carlo a principios del mes de diciembre. "Todo genial", ha respondido la joven al ser preguntada por cómo han vivido estas fechas tan señaladas con el bebé. Como ella misma ha confesado, su hijo ha sido su mejor regalo de Navidad este año.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia celebran el primer cumplemes de Carlo Junior en casa de Terelu Campos Europa Press

Esta mañana Alejandra Rubio se ha separado unas horas de su bebé para ir a hacerse la manicura, motivo por el que ha sido interceptada por las cámaras en solitario. Siempre que ha salido con su hijo de casa, la joven se ha protegido de la prensa, evitando una fotografía con el recién nacido y salvaguardando su intimidad.

Alejada de las polémicas familiares

Alejandra Rubio está centrada en su hijo y no tiene tiempo para ver la televisión, el medio en el que trabaja. Tal y como ha desvelado la colaboradora de "Vamos a ver", no está siguiendo el concurso de su primo José María y de Jeimy, la ex de Carlo Costanzia, en "GH Dúo", manteniéndose al margen de las polémicas que le rodean y salpican. "Estoy centrada en otra cosa ahora mismo. Ya volveré al trabajo, no os preocupéis. No lo estoy viendo porque mi niño está todo el día demandando ¿vale?", ha declarado la joven antes de cerrar el coche y marcharse.