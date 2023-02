Alessandro Lequio firma la paz con Ana Obregón con esta fotografía

Alessandro Lequio publica una fotografía junto a su hijo Aless y acerca posturas con Ana Obregón. Después de unos días de tensión, el colaborador de televisión acerca posturas con su ex con una imagen en 'Intagram' recordando al joven durante un viaje en Nueva York en 2013 en la que aparecen abrazados y sonrientes. Junto al texto, mencionaba a la Fundación Aless Lequio, apoyando a la asociación en nombre de su hijo que han fundado ambos, haciendo realidad el sueño del joven.

La semana pasada, por fin, después de unos duros años de trabajo, por fin se estrenó la Fundación Aless Lequio. Pero la presentación de la asociación levantó muchas ampollas entre los padres del joven, ya que Alessandro Lequio no pudo asistir por motivos de enfermedad. Después de su sonada ausencia, durante estos días, han protagonizado algún que otro desencuentro. Ana Obregón, durante el evento, anunció, muy orgullosa, las dos primeras donaciones, destinadas a la investigación contra el cáncer. Después de una intervención en 'El programa de Ana Rosa' de Alessandro Lequio diciendo que solo habían recibido una donación, la presentadora le respondió duramente con el siguiente mensaje: "Te has equivocado en decir que esa es la única donación, ya que yo he aportado mi trabajo de estos años, así como los 30.000 euros necesarios para abrir una fundación". Aún así, quiso terminar añadiendo que "lo importante es que la fundación de nuestro hijo es su sueño cumplido. Sé fuerte para ayudar a los demás y salvar vidas en nombre de Aless".

Pero después de estas durísimas palabras, Alessandro Lequio ha querido recular y enterrar el hacha de guerra contra Ana Obregón y no manchar la imagen de la Fundación Aless Lequio con ningún enfrentamiento entre ambos. Al final, los dos se han unido para cumplir el sueño de su hijo Aless y poder aportar su granito de arena en la investigación contra el cáncer, enfermedad que les arrebató al joven en mayo de 2020. Con la publicación de la fotografía, Alessandro Lequio acerca posturas con su ex, que ha sido una de las primeras en comentar la publicación con iconos de corazón roto.