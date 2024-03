Alessandro Lequio lapida a Ángel Cristo Jr. y sale en ayuda de Bárbara Rey por primera vez

El arranque de “Supervivientes 2024” el pasado jueves 7 de marzo llegó con importantes cambios en la mecánica y los escenarios del reality. Otra de sus peculiaridades para esta edición ha sido el casting escogido, que ya está dando mucho de que hablar por las recientes polémicas y tensiones que se han generado en la isla. Entre sus personajes más rompedores destaca Ángel Cristo Jr, que ya se enfrentó el pasado domingo a Carmen Borregoen una discusión que ha durado más de dos horas.

En la última emisión del programa el hijo de Bárbara Rey ha vuelto a estar en boca de todos debido al monumental cabreo que ha tenido con la organización del concurso. La tensión se desató cuando Carlos Sobera le ofreció como regalo una carta de su madre, cosa que no le sentó nada bien debido a la mala relación que han tenido madre e hijo desde que este último apareció en un plató de televisión para detallar algunos de los momentos más duros de su infancia. Esta actitud en el reality no ha pasado desapercibida y han sido muchas las opiniones que cuestionan la actitud del hijo de la artista y el domador. “No voy a participar en esto. Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, además es que no me ha llegado en privado. Yo no tengo nada que escuchar de mi madre”, sentenciaba Ángel muy molesto con Carlos Sobera y toda la organización. Ante su reacción, el presentador optó por cerrar los micrófonos y leer a los telespectadores la carta de la vedette en la que solo trataba de acercar posturas con su hijo.

Ángel Cristo Jr. Protagoniza las primeras discusiones en 'Supervivientes' con sus compañeros Europa Press

Ángel Cristo, no conforme con mostrar su desacuerdo, subrayó su asombro a que dieran “cabida en este programa a una maltratadora infantil”, una polémica de la que Sobera trató de salir: “Es una acusación muy seria donde no entro ni salgo. No es este el foro para tratar esta cuestión”.

Sin embargo, la polémica que va acumulando Ángel Cristo Jr no se quedó ahí. Este martes, ha sido el propio Alessandro Lequio quien ha roto una lanza en favor de Bárbara Rey, pese a que en el pasado se había mostrado muy severo con la actitud que había llevado hasta ahora la vedette. En todo momento ha mostrado su desagrado por la peor faceta que ha dado Ángel en el programa y sentencia que “en esa familia hubo un malo muy malo, que fue el domador”, señaló el conde en el programa de “Vamos a ver” tras conocerse hace escasas horas el último escándalo del hijo de la vedette y el domador.