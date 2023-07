Aluvión de críticas a Rosa Benito después de publicar su foto más provocativa: "Ya tienes una edad para hacer estas tonterías"

Rosa Benito ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras publicar una fotografía en las piscina, en la que aparece sin la parte de arriba del bikini. La exmujer de Amador Mohedano ha subido uno de sus post más atrevidos junto a la frase "solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente", y las reacciones no se han hecho esperar.

La excolaboradora de televisión, que acumula más de 260.000 seguidores en "Instagram", tiene una gran legión de fans, pero hay algunos detractores que no han dudado en cargar contra ella tras la sugerente fotografía. Muchos haters de Rosa Benito han considerado que la fotografía no es apropiada para una mujer de 67 años y han sido muy críticos por esta cuestión de "edadismo". "La pobre ya no sabe qué hacer para llamar la atención, ridícula", sentenciaba un usuario de esta red. "No creo que sea necesario esto, ya tienes unos años para hacer estas tonterías, sólo por llamar la atención, es muy triste", declaraba otro. "¡Mayorcita para esa foto!" o "Rosa, yo sé que hay que comer, pero ya no estamos para eso", han sido otros de los tantos mensajes de odio que ha recibido la exganadora de "Supervivientes".

Como si de una guerra se tratase, también ha habido comentarios positivos, alabando a Rosa Benito por su valentía. "Qué guapa eres Rosa. A mí me gusta mucho que una mujer de tu edad exponga que se sigue siendo bella a pesar de ser mayor", escribía una seguidora de la exmujer de Amador Mohedano. "La edad no importa... hay que vivir según tú te sientas, y ella tiene un cuerpazo y es muy linda", declaraba otra fan de la televisiva.

A pesar de las críticas recibidas, Rosa Benito ha hecho caso omiso a cualquier tipo de comentario negativo y no ha entrado en ninguna discusión online. La madre de Rosario Mohedano está centrada en disfrutar del verano, de su familia y, en definitiva, de una de las mejores épocas de su vida. Alejada del foco mediático, el clan ha vuelto a recuperar la tranquilidad y la televisiva luce más radiante que nunca.