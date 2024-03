Amelia Bono, harta de los comentarios sobre su ruptura con Manuel Martos: "Es lamentable"

Amelia Bono y Manuel Martos volvieron a estar en el ojo del huracán tras darse a conocer su (nueva) separación. Pasado un año de su reconciliación, el matrimonio vuelve a tomar caminos separados después de más de 15 años juntos y cuatro hijos en común.

El inesperado divorció generó todo tipo de comentarios que llegaron a oídos de Amelia Bono a través de sus redes sociales, y aunque la mayoría eran de apoyo y cariño de parte de sus seguidores, otros tantos usuarios no dudaron en hacerle llegar mensajes hirientes que la influencer ha preferido no repetir.

"Muchísimas gracias por tantos mensajes tan maravillosos que me habéis mandado. Tengo que decir que se agradecen y me llenan de energía", comienza diciendo Amelia Bono, aunque hace "un inciso muy pequeño" para poner el foco en los ataques que ha recibido: "Me han llegado también mensajes, como es normal cuando estás expuesto y eres una persona pública, bastante feos y bastante… No sé ni cómo definirlos".

Amelia Bono y Manuel Martos Instagram

La hija del exministro socialista asegura que ese tipo de comentarios no le duelen, pero lamenta que la mayoría provienen de otras mujeres. "A mí no me afectan, ya lo dije, pero me parece lamentable que vengan de mujeres, de mujer a mujer. ¿Qué sabrán ellas de la vida de otra persona? Si no te gusta lo que estás viendo, no la sigas. Te puedes ir. Esto es libre", dice Amelia Bono, animando a todos sus “haters” a dejar de seguirla en redes sociales.

Además, la influencer invita a la autorreflexión y a que esas personas que la atacan "que se miren ellas un poquito dentro y empiecen a ver cómo está su vida porque pueden hacer mucho daño a ciertas personas".

Amelia Bono recalca que la mayor parte de los ataques le llegan de parte de mujeres, una situación que lamenta profundamente porque, bajo su punto de vista, entre mujeres "nos tenemos que proteger, nos tenemos que cuidar y tenemos que luchar". Por desgracia, tal y como ella misma concluye, "esto es así y seguirá siendo así".

Separación amistosa

Lo cierto es que Amelia Bono y Manuel Martos son un ejemplo de ruptura. Pese a decirse adiós, los dos siguen muy unidos por los hijos que tienen en común y no están dispuestos a romper su familia bajo ninguna circunstancia.

"Somos todos una gran familia de verdad. No hay ningún problema y todo va a estar fantástico. Nos llevamos de maravilla, nos queremos muchísimo (...) Vamos a seguir como somos y como estamos que estamos fenomenal, y la felicidad se vive como cada uno quiere en su familia", expresó Manuel Martos ante la prensa, unas palabras que se han confirmado con el paso del tiempo por la buena sintonía que se ha demostrado que todavía mantiene.