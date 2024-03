Nuevos datos sobre por qué a Amelia Bono y Manuel Martos “se les acabó el amor”

La separación entre Amelia Bono y Manuel Martos ha pillado a muchos por sorpresa, pese a que ya se venía hablando de crisis en su matrimonio. Han sido 20 años los que la pareja han formado equipo y familia, pero han entendido la necesidad de tomar caminos por separado. Los rumores comenzaron por la desaparición del productor en las redes sociales de la empresaria, algo que se confirmó poco después, provocando un gran revuelo mediático. Eso sí, ninguno ha querido entrar en detalles en público para poner en contexto qué ha sucedido entre ellos ni cuándo tomaron tan drástica decisión. Ahora bien, ante el silencio de los protagonistas, siempre llegan voces desde su entorno más directo para arrojar luz al respecto.

Manuel Martos y Amelia Bono Gtres

El deseo de ambos es no hacer demasiado ruido, especialmente para proteger a sus cuatro hijos en común de la repercusión mediática. Todo hace indicar que Amelia Bono y Manuel Martos tienen la firme intención de disolver su matrimonio de la forma más amistosa posible, para minimizar el impacto de su ruptura en sus hijos. Algo que tendrán fácil si dejan sus diferencias a un lado y se centran en la parte práctica, en cómo repartirse lo que aún les une y los recuerdos. Una tarea que se ve facilitada gracias a la decisión que tomaron cuando se juraron amor eterno en su boda, protegiéndose por si su promesa no perduraba: firmaron un acuerdo de separación de bienes en caso de separación, como así afirma ‘Vanitatis’.

Pero hay nuevos detalles que desde el entorno más cercano de la pareja ha querido deslizar a los medios para calmar las aguas y evitarles más quebraderos de cabeza. Estos amigos de confianza del matrimonio mantienen que la pareja se mostraba muy feliz hasta finales del mes de enero, cuando tuvo lugar su último encuentro. Nada les hacía pensar que entre ellos había cualquier tipo de crisis o que entre sus planes más inmediatos estuviese iniciar una nueva vida por separado: “Esas cosas solo las saben ellos, pero yo los vi bien”, reconocen fuentes consultadas a ‘El Español’, que ahora mantienen que el motivo de su final es su deseo de “ser honestos consigo mismos”.

Amelia Bono con pendientes extravagantes. @ameliabono

En el mes de enero aún había fotos de Manuel Martos en los perfiles públicos de Amelia Bono. La estabilidad de su matrimonio aún no pendía de un hilo, pues presumían del buen equipo que formaban y la preciosa familia que habían creado juntos. Pero después las cosas cambiaron. En febrero las diferencias entre ellos se convirtieron en irreconciliables, pero no fue hasta pasado el día de San Valentín cuando los rumores comenzaron a cobrar fuerza en las redes sociales. Algo que se confirmó ya a finales del pasado mes. Aun así, como afirman sus allegados a ‘Jaleos’: “Va a sonar a topicazo, pero es que en este caso es verdad. Son amigos y buenos confidentes y su relación no puede ser mejor. Admiro esa madurez que tuvieron para darse cuenta de que el amor se les había terminado, pero quedaba el cariño”.