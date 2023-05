Ana Guerra, muy afectada por las críticas, reaparece en un acto público y 'calla bocas' como mejor sabe hacer

Corren días complicados para Ana Guerra. La conocida artista continúa haciéndole frente a las críticas a raíz de que publicase unas fotografías de un viaje a Barcelona junto a su pareja, Víctor Elías, en el que contó que "un chico marroquí" le había robado el bolso.

Ana Guerra en una imagen de archivo Gtres

Una expresión por la que, en cuestión de minutos, fue injustamente tachada de "racista" por miles de usuarios de las redes sociales, que no dudaron en tildar de lo peor a la canaria, quien siempre se ha mostrado de lo más tolerante y abierta con todo tipo de culturas, razas o sexos. De hecho, y en su defensa, cabe destacar que la ex concursante de 'Operación Triunfo' tiene canciones que hablan sobre ello.

Aunque ella en ningún momento fue consciente de la dimensión que pudiesen tener sus palabras, no dudó en pedir perdón públicamente a todos aquellos que se hubiesen sentido ofendidos. Pero parece que eso no ha bastado y los insultos y las críticas siguen tenido cabida en las redes sociales de Ana Guerra, algo que la protagonista sigue sin entender, ya que no se ve representada en nada de lo que le están diciendo y se siente totalmente frustrada e impotente por toda esta situación.

Esta misma tarde, y a sabiendas a lo que se enfrentaba, ha estado presente en un acto solidario d Cadena Dial y Merck, dedicado a la esclerosis múltiple. Al llegar, aunque lo ha hecho con la sonrisa que siempre le caracteriza, se ha mostrado visiblemente tensa con la prensa y sin poder evitar que, como todo ser humano, no tenía, ni mucho menos, su mejor día. Aún y todo no dudó en pasar por el photocall y atender a los medios que allí se dieron cita, entre los que se encontraba LA RAZÓN.

Ana Guerra reaparece tras su última polémica Gtres

Poco se ha visto HOY de la Ana Guerra que derrocha simpatía, alegría innata, complicidad con la prensa y esa naturalidad con la que siempre conquista a todos. El motivo es precisamente es el expuesto en líneas anteriores, y así lo dejó claro ella misma minutos después, cuando, encima del escenario, entre canción y canción (y a punto de emocionarse) aseguró que ese momento estaba siendo "el mejor momento de su día". De hecho, mientras ha cantado ha demostrado que durante esos minutos se le olvidan todos los males y es ahí donde, pase lo que pase, demuestra que es lo suyo.

Víctor Elías, que le acompañó al piano durante los tres temas que interpretó durante el evento, que se celebró en el Teatro Nuevo Albéniz de Madrid, también ha sido su principal apoyo en estos momentos de tempestad. De hecho, los que más les conocen dicen que forman el tándem perfecto y que, mientras él le ha aportado a Ana un mundo nuevo a nivel musical (entre otras muchas cosas), Guerra le ha dado la paz y la estabilidad emocional que necesitaba.