Rafa Nadal derrocha complicidad con los Reyes Felipe VI, Letizia y Sofía en su noche más especial en Mallorca

Tras la sorpresa de ver a la Familia Real al completo en la tradicional recepción de autoridades y personalidades de Baleares en el Palacio de Marivent, el tenista Rafa Nadal se convertía en uno de los protagonistas de la noche. Siempre fiel a la discreción que le caracteriza e intentando pasar desapercibido entre la larga lista de personalidades invitadas a la cita, el tenista hizo gala de la maravillosa relación que comparte con los monarcas, especialmente con el Rey Felipe VI.

A pocos pasos del exjugador de baloncesto Rudy Fernández y su mujer Helen Lindes, Rafa esperaba paciente el turno de saludar a los Reyes sin la compañía de su mujer, Xisca Perelló, que se encuentra en estado de buena esperanza. Finalmente, el tenista saludaba al Rey Felipe, que no dudaba en compartir algunas confidencias con él entre risas y muestras de complicidad. Tras él, también la Reina Letizia compartía unos segundos de conversación antes de que continuara su paso por el besamanos. Del mismo modo, la Reina Sofía se mostraba muy cariñosa y cercana con Rafa, que no ocultó la sonrisa de su rostro en ningún momento. No hay que olvidar que doña Sofía y don Juan Carlos I fueron unos de los invitados a su boda con Perelló, que tuvo lugar el 19 de octubre de 2019.

Sin lugar a dudas, esta fue una noche muy especial para Rafa, que recibió el cariño y el apoyo de los Reyes una vez más en su tierra, donde está disfrutando de unos días de descanso y desconexión. Este encuentro con Sus Majestades ha sido doblemente emotivo este año, puesto que el tenista se siente de lo más agradecido después de haber sido nombrado marqués de Llevant de Mallorca por el jefe de Estado.

Rafa Nadal, el causante de que la Familia Real muestre su lado más sonriente en la recepción de Marivent Europa Press

La concesión de títulos nobiliarios es una prerrogativa del Rey, que tiene la potestad de "conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes" conforme al artículo 62 apartado f de la Constitución de 1978.

Esta se materializa a través de una real carta y es efectiva una vez se publica el real decreto de concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se especifican los detalles y condiciones del título otorgado. Estos derechos honoríficos no se pueden vender ni comprar y suelen ser hereditarios, recayendo en el primogénito. En el caso de Nadal, será su hijo Rafa, nacido en octubre de 2022, quien podrá reclamar el título llegado el momento.