Ana María Aldón rompe su silencio y se pronuncia sobre su relación con José Fernando y Gloria Camila

Ana María Aldón ha asistido a la premiere del musical 'Lola', dedicado a Lola Flores. La colaboradora de televisión ha atendido a la prensa y se ha pronunciado sobre algunos de los temas que le persiguen desde hace un tiempo, desde su actual relación con Ortega Cano o si se ha vuelto a ilusionar en el amor. La andaluza, que está viviendo uno de sus momentos más dulces después de su separación con el diestro, está muy feliz con su soltería y parece ser que está dispuesta a enamorarse.

Haciendo alusión a Rocío Jurado, la andaluza ha sido muy clara: "Mi punto de partida lo empecé hace algún tiempo, pero no tengo novio como se ha dicho". "José Miguel no es mi novio. Es un amigo y creo que ha quedado bien claro ya", ha querido puntualizar sobre su supuesta relación con el joven cantante con el que se le ha relacionado en las últimas semanas. La diseñadora de moda está harta de que cada paso que de se le mira con lupa y no pueda disfrutar de su nueva condición con amigos sin que se le relaciones sentimentalmente. "No puedo pasar ratos con amigas y amigos porque está mal visto. Es de la época de los Picapiedra", se ha lamentado sobre el asunto.

Ana María Aldón en la premiere del musical 'Lola' GTRES

Aún así, Ana María Aldón está abierta de nuevo al amor. "¿Yo por qué no voy a tener ganas de enamorarme? Yo estoy llena de amor, ¿por qué no puedo regalarlo?", ha desvelado sobre su situación actual sentimental. La televisiva, aunque no ha confirmado ninguna relación seria, parece ser que si está disfrutando de su soltería. "Ahora es el momento de pasarlo bien, ¿no? Que bastante mal lo hemos pasado con la pandemia, todo el lío que hemos tenido y toda la historia, y la desgracia que hemos tenido. Pero yo no doy citas, a ver si te crees que soy el médico, te doy una cita para el martes a las tres de la tarde. No, no, yo no doy citas, yo conozco a la gente y ya está. Y si el beso viene en primavera bienvenido sea", ha confesado.

Además, ha revelado que le encantaría que Ortega Cano volviese a ilusionarse en el amor. "Siempre, todo lo bueno que le pasa. Ojalá se enamorase de una mujer, claro. Me gusta ver a todo el mundo feliz, a todo el mundo", ha expresado sobre su exmarido. La diseñadora de moda ha vuelto a recalcar que la relación que existe entre ellos en estos momentos es cordial por el hijo pequeño que tienen en común. "La comunicación es la que hay, no nos vamos de copas juntos, pero sí tenemos comunicación, tenemos un niño pequeño", ha revelado, desmintiendo rotundamente que exista entre ellos alguna cuenta pendiente en los Juzgados.

Ana María Aldón incluso se ha pronunciado sobre lo que siente por los hijos del torero. La andaluza, a pesar de haberse divorciado del diestro, ha confesado que sigue sintiendo "mucho" cariño por José Fernando. Pero por el contrario, al escuchar el nombre de Gloria Camila, la diseñadora de moda ha decidido acabar con su intervención, mandándole un mensaje a la hija de Ortega Cano en son de paz: "Le deseo lo mejor a todo el mundo".