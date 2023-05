Ortega Cano confiesa de manera rotunda qué le parece que Ana María Aldón se enamore de nuevo

El pasado fin de semana, el programa ‘Fiesta’ aseguraba que Ana María Aldón podría tener una nueva ilusión. Sin embargo, lejos de afirmar esta noticia, la colaboradora aseguraba en directo que José Manuel, el hombre con el que se la relacionaba, no era más que un amigo. “Nos conocemos pero no hemos estado nunca solos. Es muy joven y tiene que buscarse una persona de su edad. No es mi ilusión, que quede claro”, zanjaba esta.

No obstante, la exmujer de Ortega Cano sí confesaba tener varios pretendientes interesados en ella. Aunque de momento, aclaraba, no había dado ningún paso al frente con nadie, deslizaba que existía una persona con quien sí podría estar ilusionada y nada tendría que ver con el mencionado José Manuel. Ante estas declaraciones, el diestro era preguntado al respecto este fin de semana en la Plaza de Toros de Las Ventas.

Si bien comenzó asegurando que la relación con Ana María “está bien” por el hijo que tienen en común, puesto que para ellos “el niño es lo fundamental”, sorprendió su reacción al contestar sobre si le gustaría que su ex se enamorase de nuevo. “No lo sé, ella verá”, dijo rotundo sin querer añadir nada más. Lo cierto es que ambos se reunieron de manera pública hace tan solo tres semanas en la comunión del pequeño José María y aunque aparecieron sonrientes y cordiales, el evento estuvo protagonizado por diversas ausencias, siendo una de las más importantes la de Gloria Camila.

Ortega Cano y Ana María Aldón con su hijo José María GTRES

Aunque la joven tenía varios exámenes ese día para poder acceder en septiembre a la carrera de Derecho que quiere estudiar, los cuales le impidieron su presencia en la iglesia, la hija de Ortega Cano aprovechó un hueco para ver a su familia en una cafetería y reconoció horas después en sus redes sociales que no fue al banquete por la tensa relación que mantiene tanto con Ana María Aldón como con su hija Gema. “En otras circunstancias no me hubiese importado ir, pero iba a ser muy incómodo y creo que tampoco era necesario estar en una comida en la cual no soy bien recibida. Tampoco me apetecía ir para estar con algunas personas que me han faltado al respeto o que han hecho comentarios que no son ciertos”, explicó.