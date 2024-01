Se desvelan las presiones de Ana Obregón a Carolina Monje tras el nacimiento de Ana Sandra

Carolina Monje fue la última pareja de Aless Lequio. Tras la muerte del joven, la diseñadora estuvo sumida en un profundo luto y un gran pozo de tristeza. Pero el tiempo todo lo cura y, poco a poco, la que fue novia del hijo de Ana Obregón consiguió rehacer su vida. De hecho, el pasado mes de octubre pasó por el altar junto a Álex Lopera, el hombre que le devolvió la ilusión en el amor tras la terrible pérdida de Aless.

Alejada del foco mediático y centrada en su nueva vida, Carolina Monje volvió a la palestra tras el nacimiento de Ana Sandra, la hija post mortem del Aless Lequio. Después del fallecimiento del joven, Carola se desligó de todo lo relacionado con el hijo de Ana Obregón, mudándose incluso de Madrid a Barcelona para comenzar de cero con su nueva vida. Pero parece ser que la que fue su suegra no se lo ha puesto nada fácil y ahora, "Las Mamarazzis" han desvelado en exclusiva las presiones de la actriz a la que fue la novia de su hijo por su nieta.

Según ha desvelado Laura Fa en su podcast, Ana Obregón fue muy insistente con Carolina Monje. Así se lo ha hecho saber una fuente cercana a la ex de Aless Lequio: "La llegó a llamar hasta 10 veces. La tenía frita. Quería convencerla de que se hiciera una inseminación in vitro para tener un hijo de Aless". La joven se negó rotundamente y "en ningún caso se pensó para que lo utilizara si él no estaba". Fue en este momento cuando la presentadora buscó otras alternativas para llevar a cabo el último deseo de su hijo de ser padre.

Aless Lequio y Carolina Monje GTRES

Pero parece ser que esta no fue la única presión que ejerció Ana Obregón sobre Carola. Laura Fa también ha señalado que volvió a ponerse en contacto este año con la joven para que conociese a Ana Sandra. Según han contado "Las Mamarazzis", la última pareja de Aless se sintió muy presionada por la actriz y acabó desbordada por la situación.

Esta mañana, Lorena Vázquez ha añadido más detalles sobre el asunto. "Nos sorprendió mucho que nos llegaran esas informaciones del círculo más íntimo de Carolina. Se quiere quedar en la sombra", ha señalado la periodista en "Espejo Público". Según ha explicado, la intención de Ana Obregón era "legitimar a esa niña con la presencia de Carolina. El hecho de que la apoyara, daba importancia a lo que ella siempre había dicho de que la niña había sido una de sus últimas voluntades".