Ana Obregón elige los padrinos de Ana Sandra y quién será su tutora legal cuando ella falte

Ana Obregón está redescubriendo las mieles de la maternidad junto a su nieta Ana Sandra, que vino al mundo en Miami a través de un vientre subrogado y haciendo cumplir la última voluntad de su hijo, Aless Lequio. Su nacimiento le ha devuelto la ilusión por vivir y también por celebrar, como así la vemos casi a diario en sus redes sociales, donde festeja cada día de vida de su princesa. Pero también está inmersa en una celebración mayor, el bautizo de la niña, que en un principio iba a tener lugar a finales del verano, pero que ahora será emplazado a finales de año, presumiblemente en fechas navideñas.

Ana Obregón (Instagram) Redes Sociales

Un baile de fechas que ha pillado a muchos por sorpresa, pero que ahora puede entenderse mejor, al asegurarse que el motivo de su cambio está en la elección de los padrinos de la pequeña Ana Sandra. Unas personas encargadas no solo de ser testigos de su bautismo, sino también de hacerse cargo de ella si llega el caso y velar por su felicidad y protección. Por ello, deben ser personas a las que se le considera familia, aunque no corra la misma sangre por sus venas. Pero Ana Obregón ha querido que los padrinos de su nieta no sean precisamente sus propios amigos, sino aquellas personas que en su día acompañaron a su hijo en lo bueno y en lo malo, siendo pilares fundamentales de su vida.

Con ello, la presentadora ha considerado oportuno que Justin, uno de los mejores amigos de Aless Lequio, ejerza como padrino en el bautizo de Ana Sandra. El joven hizo muy buenas migas con su hijo cuando estudiaron juntos en Estados Unidos y desde su etapa en la universidad su vínculo fue de lo más estrecho. También demostró su fidelidad cuando Aless tuvo que desplazarse al otro lado del charco para tratarse del cáncer y estuvo a su lado incondicionalmente. Esta lealtad es la que quiere Ana Obregón para su nieta, rodearla de personas que lucharán con todas sus fuerzas para que logre sus objetivos y supere sus obstáculos, de ahí que Justin sea el padrino perfecto para ella.

Aless Lequio con su prima, Celia Vega-Penichet Instagram

La madrina seráCelia Vega-Penichet, sobrina de Ana Obregón, con la que Aless Lequio tenía un vínculo muy especial. Más que primos, eran mejores amigos, como así puede comprobarse en las redes sociales del desaparecido joven, cuya última fotografía fue dedicada precisamente a Celia, a quien le demostraba su amor incondicional. De nuevo, nadie mejor que ella para asegurar el futuro de Ana Sandra. Por ello, la prima no solo ejercerá de madrina en el bautizo, sino que también ha sido elegida para tener la responsabilidad de ser la tutora legal de la pequeña en caso de que Ana Obregón falte. Una cuestión que preocupaba a muchos, especialmente a aquellos que se mostraron críticos con la actriz por traer una niña al mundo a sus 68 años. Ahora pueden respirar tranquilos, pues ha asegurado el futuro de su nieta, pensando en cada detalle de su porvenir.