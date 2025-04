Anabel Pantoja, operada de urgencia: "Si lo hubiésemos dejado más, la cosa hubiese pintado mal”

Anabel Pantoja no gana para sustos este 2025. Tras un inicio de año especialmente delicado marcado por la salud de su hija Alma y la investigación judicial abierta por un presunto caso de malos tratos -una causa aún sin resolverse-, la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar en el foco, esta vez por un problema médico propio.

La colaboradora televisiva ha tenido que ser intervenida de urgencia este lunes en Gran Canaria por un quiste en la oreja, como ella misma ha contado a través de sus redes sociales. "Hoy me han intervenido quirúrgicamente, pero nada grave", tranquilizaba en su cuenta de Instagram, donde explicaba que la intervención fue necesaria tras detectar unos bultos que, aunque no le dolían, sí le resultaban molestos.

Quiste de inclusión térmica

"Pensaba que eran granos infectados, pero al final era un quiste de inclusión térmica, que según el médico, es de tu propia piel", explicaba Anabel, añadiendo que tuvo que acudir a un especialista estético al no encontrar solución en un centro de salud convencional. "En el ambulatorio no me lo hacían", contaba.

Anabel Pantoja en la Semana Santa de Sevilla. Gtres

La operación, que duró cerca de media hora, permitió extraer varios bultos, uno de ellos del tamaño de "un garbanzo". "Si lo hubiésemos dejado más, la cosa hubiese pintado mal", confesaba. Pese a haber llorado durante el procedimiento, Anabel no dudó en agradecer la atención del personal sanitario, especialmente a una enfermera que, según relató, le cogió la mano durante la intervención.

A pesar de los problemas de salud y el entorno legal complejo que atraviesa, la influencer intenta mantener la normalidad y el optimismo. En sus redes, continúa compartiendo momentos felices junto a su pareja, David Rodríguez, con quien ha vivido una Semana Santa especial entre Córdoba y Sevilla. "VIVIR y SUMAR", escribía en una de sus últimas publicaciones, dejando claro que, pese a los obstáculos, sigue apostando por el amor, la familia y los pequeños momentos.