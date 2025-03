Anabel Pantoja y David Rodríguez: la foto que evidencia en qué punto está su relación tras su bronca

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha estado en el punto de mira esta última semana. A raíz de que saliera a la luz la gran bronca que protagonizaron en el aeropuerto de Las Palmas antes de volar a Sevilla, todas las miradas están puestas en la influencer y el fisioterapeuta, que han vuelto a la península una temporada para estar más cerca de los suyos en estos momentos.

La foto que evidencia en qué punto está su relación

Tras un fin de semana de lo más ajetreado, Anabel Pantoja ha compartido una publicación en Instagram resumiendo sus últimos días en Sevilla y Córdoba. "Los que me aguantan, los que me levantan, los que me regañan, los que me arropan, los que me apoyan, los que siempre están ahí, para lo bueno y malo, pero para sumar momentos que de eso se trata esto, vivir y sumar. Sevilla + Córdoba = Mi medicina", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja junto a un carrousel fotográfico.

La primera imagen de la publicación es una romántica instantánea de la pareja, en la que aparecen de lo más cómplices y enamorados. Con esta foto, Anabel Pantoja zanja los rumores sobre una posible crisis entre ambos.

Unos días muy intensos

Desde que aterrizó la semana pasada en Sevilla, la sobrina de la tonadillera ha vivido una frenética semana repleta de planes, desde una necesaria visita a El Rocío a una visita exprés a Córdoba para reencontrarse con su pareja David. Feliz de poder estar con los suyos, Anabel Pantoja no ha dudado en presumir en Instagram de lo bien rodeada que está en estos momentos, arropada por su círculo más cercano mientras continúa la investigación por el caso de su hija Alma.