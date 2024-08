Anabel Pantoja ya presume de cuarto del bebé: su ropita, sus peluches y la decoración

Anabel Pantoja se encuentra en una etapa dulce de la vida, aunque son muchos los problemas que están logrando amargárselo. Los conflictos familiares le siguen trayendo por la calle de la amargura, estando en el centro del cruce de acusaciones y reproches entre Isabel Pantoja y sus hijos. Pero también supone un amargo regalo el hecho de que los rumores de supuesta infidelidad de su novio, David Rodríguez, copen titulares con cierta regularidad. Encima, el embarazo está causando estragos en su rutina, impidiéndole dormir con normalidad y teniendo que soportar dolores que merman su felicidad. No obstante, pese a este balance, tiene muchos motivos para sonreír y es que en el horizonte está la llegada de su hija, a la que espera con los brazos abiertos y toda la ilusión del mundo. Algo que no solo le sucede a ella, sino también a su madre, Merchi, con la que ha dado forma a la habitación del bebé.

Aunque en ocasiones lo haya sentido, Anabel no está sola. Su novio y su madre están volcados en hacerle la vida más sencilla en pleno embarazo. Ahora le toca el turno de recibir el agradecimiento público la futura abuela, que no cabe en sí ante la idea de tener a su futura nieta en sus brazos. Mientras espera, mata las horas cuidando de su hija, pero también ayudándole a hacer que la inminente llegada no les pille de improviso. De ahí que ya hayan comenzado a idear, decorar y organizar todo lo que ya tiene la criatura incluso antes de nacer. Un montón de ropa, juguetes y toda la parafernalia necesaria para las primeras semanas de vida de la pequeña, que han colonizado un armario que amenaza con desbordarse.

La que está llamada a ser abuela en los próximos meses se ha instalado en Canarias para estar al lado de su hija. No es que se haya ido a vivir en casa junto a Anabel y David, sino que ha aprovechado unos días de asueto para echarles una mano con tanto trajín que tiene. Y, según parece, está disfrutando mucho la experiencia, viendo todo lo que disfrutará su nieta cuando al fin llegue al mundo y estrene su habitación. “Sus vacaciones… arreglar el cuarto y regalitos de su nieta, lo pienso y aún no me lo creo”, escribía la influencer mientras mostraba a su madre en un vídeo doblando ropita de bebé y colocando el armario lleno hasta los topes. Una oportunidad de oro para aprovechar y echar un vistazo a la habitación de la pequeña, cuya llegada está prevista para el próximo mes de noviembre.

Una estancia en la que predomina el blanco, tan solo roto por las diminutas prendas de ropa que lucirá en sus primeros días de vida, los productos que ya ha ido almacenando y también los peluches adornan la habitación. Entre ellos, uno de Dumbo, el tierno personaje Disney que será su fiel compañero de cuarto. Parece que Anabel Pantoja lo tiene casi todo listo para su llegada y, además, gracias a su madre, ya puede presumir de que está organizado en perchas y cajones. También en bolsas aún sin abrir, como neceseres en los que va atesorando todo lo que tendrá que utilizar para los cuidados de su bebé. Muchos productos que se van amontonando y que han colonizado ya cada rincón de la estancia, aunque con la experiencia de Merchi y una buena estrategia, ha quedado perfectamente ordenado. Listo para presumir, como así anda haciendo ahora la sobrina de Isabel Pantoja ante sus seguidores de Instagram.