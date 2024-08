Anabel Pantoja no aguanta más y estalla tras ser acusada de traicionar a Isabel Pantoja

Anabel Pantoja nunca permanece ajena a lo que sucede en el seno de su familia, siendo epicentro de todas las polémicas. El ser el único miembro del clan que mantiene contacto directo con el resto de integrantes, le coloca en una situación privilegiada, pero también en la diana de todas las críticas. Mucha presión que a veces se vuelve insoportable, más ahora que está atravesando un embarazo plagado de complicaciones que le hace tener los nervios a flor de piel. Pero parece que la acusación de traición a su tía, Isabel Pantoja, ha supuesto la gota que ha colmado el vaso y le ha hecho estallar. Su cita secreta con la examiga íntima de su tía, a sus espaldas, ha sido entendido por muchos como un desaire. Incluso por su propia prima, Isa Pantoja. Pocos creen que haya contado con su beneplácito. Ahora ella arroja más luz al respecto.

Isabel Pantoja y su sobrina Anabel Pantoja Instagram

“No hagáis suposiciones que no son de verdad. La vida es más sencilla de lo que es. Yo no lo entiendo, respeto vuestro trabajo y el de los compañeros en plató, pero hay veces que se retuercen mucho las cosas”, ha comenzado a detallar Anabel Pantoja cómo se están equivocando los medios al plantear un problema con su cena en un restaurante de Córdoba con Mariló de la Rubia. Pero no solo por este asunto que le puede ocasionar un conflicto familiar, sino por tener que hacer frente constantemente a los rumores de infidelidad por parte de su novio, David Rodríguez, con el que en los próximos meses se convertirá en madre. Son varias las veces que se le ha acusado de supuesta deslealtad. Todas ellas han guardado silencio y ha dejado que las especulaciones pasen como una mala tormenta sobre ellos. Hasta ahora.

“Muchas veces son cosas dañinas. Es como, joder tía, ¿cómo no voy a trabajar con mi tía? De verdad, en serio, vamos a ubicarnos. Traicionar, no traicionar… de verdad”, se quejaba Anabel Pantoja, molesta por las últimas informaciones en las que se la sitúa como artífice de una traición a su tía, además de otra presunta por parte de su pareja. Y no puede más: “Además, estoy como estoy y yo entiendo, porque tengo que pagar que soy un personaje público y os juro por mi vida que lo estoy haciendo, pero entenderme que muchas veces tengo que explotar”, sentenciaba para excusar que no haya visto otra vía que alzar la voz para hacerse entender. Y es que la presión a la que se ha visto sometida en las últimas semanas ha logrado mermar su paciencia.

Anabel Pantoja y David Rodríguez Instagram

Pero Anabel Pantoja no es la única. Su primo, Kiko Rivera, también ha estallado este viernes 16 de agosto. Él en redes sociales, donde ha dejado una reflexión que muchos entienden como un dardo directo a su familia, aunque no se sabe muy bien quién en su enemigo ahora: “A las personas que tienen que estar al lado de una persona haga lo que haga, porque depende de ella de algún modo y les da igual mientras siga chupando del bote, ¿cómo se les llama?”, se planteaba el DJ, que destaca la importancia de “ser una persona real, con tus propios pensamientos. Tienes que tener cuidado de lo que haces, dices y subes a redes sociales. Quizá, y solo quizá, te pueden hacer daño, aunque si eres de este tipo de personas y solo buscas seguidores te la suda el daño y solo piensas en tu bienestar. Estas personas están más cerca de lo que crees. Aléjalas de ti. Y si alguien se siente ofendido, que se joda. Fácil y sencillo, a quien no le gusta verme feliz, que se joda”, sentenciaba. ¿A quién va dirigido? A quien ha apuntado a su prima, otros a su hermana Isa, los menos a su madre esta vez.