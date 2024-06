Anabel Pantoja explica los motivos por los que ha decidido ser madre ahora y con David Rodríguez

Fue el pasado 4 de junio cuando Anabel Pantoja desveló en exclusiva en la revista "Lecturas" que estaba embarazada de su primer hijo en común junto a David Rodríguez. Tan solo un año después de comenzar su noviazgo, la sobrina de la tonadillera comunicaba la feliz noticia, muy emocionada por esta nueva etapa y por cumplir junto a su novio uno de los mayores sueños de su vida: formar una familia.

Desde ese día, Anabel Pantoja ha estado en el ojo del huracán mediático y han salido numerosas informaciones sobre su relación sentimental, relacionadas con David. Incluso algunas de sus exparejas, como es el caso de Omar Sánchez, con el que estuvo casada, y Yulen Pereira, no han dudado en pronunciarse sobre el embarazo de la influencer, palabras que no han sentando nada bien a la prima de Kiko Rivera.

Anabel Pantoja, embarazada de cuatro meses Instagram

Aún así, Anabel Pantoja no va a dejar que nadie le entristezca esta bonita etapa y, desde que anunció su embarazo, no ha dejado de compartir con todos sus seguidores de Instagram desde sus ecografías hasta las reformas de su casa en Arguineguín, su vivienda de Gran Canarias, lugar en el que han fijado su residencia y que será el próximo hogar de la familia cuando nazca el bebé en octubre.

Lo cierto es que la sobrina de tonadillera está viviendo en una nube, inmersa en todos los preparativos para la llegada de su primer hijo, intentando que no le afecten los comentarios. Ahora, veinticinco días después de su exclusiva en "Lecturas", Anabel Pantoja se ha sincerado a través de un vídeo en su perfil de Instagram, explicando los motivos por los que ha decidido ser madre junto a David, cansada de habladurías.

Más sincera que nunca, la colaboradora ha desvelado que no siempre ha tenido claro que quería ser madre. "Siempre he estado cerca de pequeños, ya sea con mis sobrinos o los niños de mis amigas, a quienes he amado y cuidado, pero nunca había sentido que fueran míos", comienza diciendo Anabel. "Siempre había pensado que tengo que viajar, que tengo que descubrir sitios, que no me puedo morir sin ver ciertos sitios, no ir de fiesta, sino por conocer. También quería tener mi independencia, pero me vino un cambio en mi mente, aunque eso no se da, tiene que darse que estés con la persona que te empuje a ello", ha explicado sobre por qué sí ha querido formar una familia con David, a pesar de llevar un año de relación. "Me vino un cambio, y eso no significa que puedas planearlo. Tiene que suceder cuando te sientes bien contigo misma y con la persona que te empuje a eso. No he podido elegir mejor persona que él, y eso llega sin necesidad de calcularlo con una calculadora", ha expresado con una enorme sonrisa, más enamorada que nunca.

"Es que también he visto que son 38 años los que voy a cumplir, no son 20 y pico y cada vez hay más problemas. También llego a pensar que cuando me muera no se va a quedar aquí nadie mío, pero sobre todo quiero experimentar eso que me han hablado tanto de lo maravilloso que es el tener un hijo", ha explicado Anabel, consciente de que va a cumplir 29 años el próximo 15 de julio. Sobre las críticas que ha recibido con la gracia y naturalidad que siempre le ha caracterizado, la influencer ha desvelado que "sigo teniendo mi tripa de gordita, pero hay cierta rigidez y mis pechos han aumentado", en lo que refiere a los síntomas y cambios que está experimentando en el embarazo.