Anabel Pantoja reconstruye su relación con la prensa: “La vida tiene muchas cosas, pero se van superando”

Isabel Pantoja ha estado en el centro del tornado mediático tras dar a conocer que “por recomendación médica” debería retrasar su concierto en Tenerife. No tardaron en saltar las alarmas ante un posible retraso de toda la gira por sus 50 años de trayectoria. Se llegó a decir que la tonadillera sufría una tromboflebitis, una inflamación que suele afectar a las piernas. Rápidamente se buscó la reacción de su sobrina, Anabel Pantoja ha sido en los últimos años uno de los grandes apoyos de la intérprete de “Marinero de luces”; sin embargo, su relación con la prensa siempre ha sido muy delicada.

La influencer se ha mostrado en reiteradas ocasiones hastiada porque la utilicen para saber cosas de Isabel, pero en esta ocasión ha sido distinto, lo que podría apuntar hacia una reconciliación entre la prensa y Anabel. Antes de que este domingo 12 de mayo pusiera rumbo a Nueva York, se ha dejado ver en público y ha respondido las preguntas de los periodistas muy amablemente, pero sin decir más de lo que ella consideraba. “No, no voy a hablar de la salud de nadie que no sea la mía porque hay que tener muchísimo cuidado”, empezaba con tono molesto al preguntarle por la salud de Isabel Pantoja, pero no ha tardado mucho en suavizarlo: “La vida tiene muchas cosas, pero se van superando, es normal que me preguntes por todas estas cosas, pero que tampoco son daños mayores”.

Lo cierto es que Anabel no ha dudado en mostrar su orgullo por todo lo que ha conseguido y sigue consiguiendo su tía: “Tiene el reconocimiento que se merece después de 50 años trabajando”, decía. Su gira a su trayectoria fue uno de los anuncios más esperados y con esta la tonadillera presentaba una especie de renacer “con una gira impresionante, la gente que la quiere lo demuestra a diario, pero que es un ser humano, le pasan cosas como a ti y a mí”, seguía hablando Anabel sobre que a sus 67 años es normal que no tenga la misma energía que cuando empezó en la música, pero estos reveses “no son daños mayores”.

Por su parte, se ha negado a comentar la ruptura de Omar Sánchez, el que fuera expareja de Anabel anunció la semana pasada el fin de su relación con Marina Ruiz. La sobrina de la tonadillera no dudó en responder desde sus redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido: “¿La vida sigue, no?”, se pregunta con cierta malicia Anabel Pantoja en sus stories sobre un fondo negro y añadiendo tan solo un emoji de un guiño.