Anabel Pantoja será demandada: el motivo que la sentará frente a un juez

Anabel Pantoja ha querido mantenerse en todo momento al margen de la aparición en escena de Luis Manuel, su supuesto hermano que popularmente es conocido como ‘Pinocho’. El joven dice ser hijo de Bernardo Pantoja y ahora que éste falleció hace más de un año, está dispuesto a remover cielo y tierra para demostrar su parentesco y reclamar sus derechos como hijo. En un principio, el joven, de 38 años, no ha querido hacer demasiado ruido con sus pretensiones, pero ahora ha desvelado el movimiento que ha iniciado y que no sentará nada bien a su presunta hermana, pues piensa sentarla frente a un juez en los tribunales.

Luis Manuel 'Pinocho' Mediaset

“Este mes de enero presenta la demanda de paternidad”, han sentenciado ya desde el programa ‘TardeAR’, dejando claro que el supuesto hijo de Bernardo Pantoja se ha cansado de ir por las buenas. Reclamará sus derechos ante el juez y así ha querido dejar claro por qué no lo había hecho antes: “Simplemente lo que quiero es saber de dónde vengo, como cualquier persona que quiera saberlo. La demanda la tiene ya Fernando Osuna para mandarla a los juzgados. Lo que pasa es que estoy terminando un trámite jurídico que en cuanto lo termine él lo mandará a los juzgados”, se reafirma el joven, dispuesto a ir a por todos por sus derechos.

Pero él sabe muy bien que su posible hermana se va a enfadar mucho al saber de sus intenciones de sentarla frente al juez: “Anabel se lo tomará mal. La conozco y este tema no le ha gustado nunca. Con lo simple que sería llamarme para hacerme la prueba los dos sin que nadie se entere y punto. Pero ella no quiere ceder, pues ya está. El paso siguiente es la demanda. Bernardo lo reconoció en una entrevista y mi madre nunca me lo ha negado. En el barrio también me lo han dicho y en su día me hice con él una prueba. Lo único que quiero es saber de dónde vengo y quién es mi padre. El apellido me da igual”, reconoce Luis Manuel en el programa de las tardes de Telecinco.

El que podría ser hermano de Anabel Pantoja ha fichado al conocido abogado Fernando Osuna, quien representa los derechos de otros muchos vástagos ilegítimos de famosos. El letrado ha explicado al programa ‘TardeAR’ que tiene el caso muy atado, pues además de pruebas de ADN tiene otros detalles y testimonios que sustentan su lucha: “Cuando hay indicios y sospechas, además de un relato verosímil, pues se puede presentar al juzgado para que llame a la presunta hermana para que se haga la prueba de paternidad. Parece que va a dar un porcentaje altísimo. Si no quiere la ley censura mucho esta actitud e inmediatamente la convierte en hermana”, informa el especialista en este tipo de demandas de parentesco.

Bernardo Pantoja y Pinocho Autor desconocido Mediaset

“La ley de enjuiciamiento civil dice que tiene toda la vida para reclamar la paternidad. Además, parece que tenían buena relación y que Bernardo le reconoció que era su padre. No sé por qué no se hizo antes”, se pregunta el abogado que representa a Luis Manuel ‘Pinocho’. El que será un quebradero de cabeza para Anabel Pantoja, que no quiere que se ensucie la memoria de su padre ahora que no está para defenderse, aunque en vida los rumores de su posible paternidad ya sonaban con fuerza. Ahora será un juez quien medie entre ambas partes y arroje más luz sobre esta posible paternidad.