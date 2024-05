Las impactantes declaraciones de Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo Jr.: "Cuando conocí a Bárbara me llamaba la atención que siempre quería besar a Ángel en la boca"

La novia de Ángel Cristo Jr. ha abierto su corazón tras la expulsión disciplinaria de su novio y que le ha valido la expulsión del concurso. Ana Herminia se ha sincerado para Diez Minutos sobre todas las polémicas que salpican al hijo de Bárbara Rey.

Ana Herminia Illas habla, como nunca, sobre su historia de amor con Ángel Cristo, con el que protagonizó una boda en Honduras o la complicada relación con Bárbara Rey y Sofía Cristo. También comenta su comentada relación de amistad con Finito de Córdoba.

A pesar de todo, Ana Herminia tiene claro que no quiere tener nada que ver con Bárbara Rey. "Si Ángel quiere estar con su madre, lo apoyaré. Pero yo no quiero a Bárbara en mi vida" afirma en la revista y recuerda los inicios de su historia de amor con el hijo de la vedette y cómo le llamaba la atención cuando conoció a su "suegra". "Cuando conocí a Bárbara me llamaba la atención que siempre quería besar a Ángel en la boca y él se cortaba", afirma.

Ana Herminia habla también de la demanda que Bárbara Rey y Sofía Cristo preparan contra el concursante del reality hondureño tras sus polémicas declaraciones en "De Viernes", en las que arremetía contra su progenitora. "Hay testimonios y pruebas contra Bárbara que no se han mostrado y que Ángel podría contar ante un juez", afirma en la entrevista.