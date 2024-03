Anita Matamoros rompe su silencio sobre las tensiones entre su madre y su hermana en "Supervivientes"

Los Premios Dial Tenerife volvieron a congregar en la isla más grande de Canarias a las estrellas más relevantes de la música en español. Luis Fonsi, Estopa, Rozalén, Álvaro de Luna o Ana Guerra fueron solo algunos de los muchos artistas que brillaron en el Recinto Ferial de Santa Cruz, durante una gala amenizada por Edurne y Blas Cantó.

Pero más allá de la música, por la alfombra verde de los Premios Dial Tenerife también lucieron sus mejores atuendos rostros destacados de otras esferas, como la Alexandra Jiménez o la influencer Anita Matamoros.

La creadora de contenido deslumbró a todos los presentes con un imponente look de sirena que combinó con un peinado efecto mojado y maquillaje de fantasía. Un atuendo de 10 para celebrar una de las noches más importantes de la música, su espinita clavada. "La música es mi sueño frustrado, y como no canto bien, pues ahora me dedico a pinchar. Pincho mucho con mis amigos, voy aprendiendo poco a poco. Fui a una escuela y me estuve preparando un año. Tengo que seguir formándome y es algo que me gusta mucho", comentó la joven de 23 años a LA RAZÓN.

Pese a esta inesperada irrupción como DJ, Anita Matamoros deja claro que no se lo plantea a nivel profesional, sino como afición: "Es un hobby, yo ya tengo mis futuros proyectos en mente, aunque es verdad que siempre he querido ser una estrella del pop. Tengo muchas cosas en la cabeza, mucha hambre de hacer cosas, pero quiero ir poco a poco y pisar suelo firme antes de lanzarme a contar nada. Tengo 23 años y me queda mucho por aprender".

Lo que no parece entrar en sus proyectos es el salto a la pequeña pantalla, al menos en formatos como "Supervivientes", un programa al que sí se han lanzado su amiga, la también influencer Miri Pérez-Cabrero, y su hermana, Laura Matamoros. "Me encantaría hacer algo así, pero llevo mucho tiempo intentando desvincularme de ciertos contextos y no creo que "Supervivientes" fuera el formato adecuado para mí. Aun así me encantaría poner a prueba mi cuerpo y mi mente, sería genial. Si se presenta una oportunidad de algo diferente sin duda lo pensaría, pero habría que estudiarlo", explica a este diario.

Precisamente, su hermana y su madre se han visto envueltas esta semana en una polémica después de que Laura Matamoros gritara "Makoke a la calle" antes de saltar del helicóptero, una "broma" que no sentó nada bien a la aludida. De hecho, no pudo contener las lágrimas y se mostró muy afectada en el plató de "Supervivientes".

Un momento de tensión entre dos de las mujeres más importantes de su vida al que Ana Matamoros prefiere quitar hierro: "No es un enfrentamiento, se ha hecho la bola mucho más grande de lo que es, una polémica donde no la hay. 'Makoke a la calle' es algo que todos hemos gritado y de lo que nos hemos reído, pero cuando una broma te la hace alguien con la que no tienes tanta confianza o afinidad, pues deja de hacer tanta gracia, eso lo entiendo. Pero bueno, que no hay que hacer una bola donde no la hay, y ya está. Le pilló en un momento sensible o de adrenalina".

Ana vuelve a sonreír

Lo cierto es que no han sido semanas fáciles para la hija de Makoke y Kiko Matamoros. En enero, su perro perdía la vida y la sumía en un profundo bache de tristeza del que le costó reponerse. Por fortuna, el paso del tiempo y la buena compañía la están ayudando a recomponer los pedazos de su corazón herido: "No empecé el año de la mejor manera. Lo he pasado mal y poco a poco, con voluntad y rodeándome de gente maravillosa, cada vez estoy mejor. También me estoy centrando mucho en el trabajo porque estoy en un momento de mucha motivación y, gracias a Dios, ahora estoy muy bien".

También ha sido clave para ella sentir el apoyo de su comunidad, un ejército de casi 700.000 seguidores solo en Instagram cuyos mensajes de apoyo le han hecho recuperar la fe en las redes sociales: "Dos meses antes de que pasara lo de mi perro lo había dejado con mi pareja y estaba en un momento muy bajo y estaba muy desconectada de las redes. No me apetecía mostrar que estaba fenomenal cuando no lo estaba, nunca he sido así. Sin embargo, cuando pasó lo de Ringo sí me sentí muy arropada y mucho amor, me hizo reconciliarme de alguna forma con las redes. Me hizo reconectar con mi público".