Ana Guerra nos habla de la presencia de la Reina Letizia en su boda: "Es una mujer muy llana y normal"

Santa Cruz Tenerife volvió a convertirse este 14 de marzo en la capital de la música en español gracias a los Premios Dial, que reconocieron la trayectoria de artistas como Malú, Álvaro de Luna, Rozalén, Dani Fernández o Ana Guerra. La cantante desfiló por la alfombra verde previa a la ceremonia con un imponente vestido morado que terminaba en una larga cola, quizás como entrenamiento de cara al que será uno de los días más importantes de su vida.

Ana Guerra se dará el "sí, quiero" con Víctor Elías el próximo 31 de octubre, y mientras que otras novias ya estarían preparando algunos detalles, ella reconoce ante LA RAZÓN que ni siquiera ha escogido su vestido. "No he caído en lo de la cola, no sé si llevaré cola. Estoy entre tres vestidos, pero la verdad es que no estoy muy nerviosa. Tengo unas wedding planners maravillosas y son ellas las que se están quedando calvas, las pobres…", expone haciendo gala de su habitual simpatía y sentido del humor.

Ana Guerra en los Premios Dial Tenerife Gtres

De hecho, asegura que todavía "no he enviado las invitaciones", aunque tiene claro que una de las tarjetas irá dirigida al Palacio de la Zarzuela. Su prometido es primo segundo de la Reina Letizia, y Ana Guerra confirma a este periódico que todos sus familiares serán llamados al enlace.

"A ella se la vamos a mandar, 100 % seguro, porque es prima segunda de Víctor y está invitadísima. Ojalá pueda ir", dice emocionada. Es consciente de que la presencia de los Reyes Felipe VI y Letizia en su boda podría ocasionar algún cambio en la logística planteada, pero está dispuesta a aceptar cualquier exigencia para que Sus Majestades puedan sentirse cómodos en las nupcias: "Evidentemente habrá un plan de seguridad muy específico para ellos, y serán libres de hacer lo que tengan que hacer".

Aun así, Ana Guerra destaca la naturalidad y cercanía de la Reina Letizia en las distancias cortas, y mantiene que es una mujer mucho más corriente de lo que la opinión pública suele creer: "Os pensáis que Letizia tiene una parafernalia mucho más grande detrás de la que verdaderamente tiene. Ella es una persona llanísima. No la conozco, pero Víctor me ha hablado mucho de ella, y es una persona completamente normal".

Ana Guerra y Víctor Elías, muy cómplices durante su actuación en los Premios Dial Tenerife Gtres

Sobre su prometido, Guerra confiesa que, de momento, se está implicando más que ella en la boda y "me tira a veces de las orejas y me lo tiene que recordar todo". Lo cierto es que la cantante no para, tal y como ella misma nos cuenta: "Estoy trabajando ocho horas todos los días en un programa de baile, cuando salgo me voy a grabar mi disco, que sale en mayo, y luego nos vamos de gira, ¡es que no paro!".

Acerca de "Baila como puedas", el concurso de Televisión Española en el que participa, Guerra lamenta que "ha sido físicamente muy duro" y nos habla de las secuelas del intenso entrenamiento: "Tengo el cuerpo con mucho dolor y ayer se me salió un dedo".

Eso sí, recalca que merece la pena esforzarse por el premio, que de acabar en sus manos iría destinado a crear un orfanato en Mali, la tierra natal de Alba, su pareja de baile.

Otra de las cosas buenas que se lleva del concurso son los compañeros, y aunque hecho piña con todos, con algunos ha mostrado mucha más afinidad: "Estoy living con Lydia Lozano, ha sido un gran descubrimiento. Nos llevamos todos superbién, pero es verdad que he hecho mucho match con Lydia y el maestro Joao, y con Colate, porque en las grupales nos ha tocado juntos".