Edurne: "No es fácil lidiar con la faceta de madre y cantante, pero lo he logrado"

Este 14 de marzo, Edurne se prepara para brillar junto a Blas Cantó en la presentación de los Premios Dial Tenerife, que tendrá lugar esta noche en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Antes de subirse al escenario, la cantante se sincera en LA RAZÓN sobre su exitosa carrera, sus nuevos proyectos y sus humildes comienzos en “Operación Triunfo”, el talent show que la convirtió en una estrella no solo de la música, sino también de la televisión.

¿Cómo afronta esta noche?

Muy contenta, siempre nerviosa porque cuando me subo a un escenario, ya sea para cantar o presentar, quiero que salga todo muy bien, y los nervios son parte fundamental de mi vida y de estos momentos. Tengo muchas ganas porque ya tengo la experiencia de años anteriores y sé lo bonita y lo divertida que es esta noche. La pena es que pasa muy rápido, porque lo disfruto tanto…

¿Qué prefiere, dar un premio a un amigo o que se lo entreguen a usted?

Está bien que te premien por tu trabajo y por todo lo que haces, pero es verdad que poder tener ese reconocimiento con un compañero que también se lo ha currado mucho y que yo admiro es una muy bonita experiencia. No te sabría decir porque también me gusta que me premien a mí, así que me quedo con las dos.

Está a punto de lanzar su octavo disco.

¡Sí! Todavía no puedo adelantar fechas, pero ya he publicado un adelanto del single que saldrá en unas semanas. Será un sonido más pop y dance, muy ochentero, para bailar y pasarlo bien. Es una vuelta a la Edurne de los comienzos, porque yo comencé con un sonido muy pop y luego más dance, así que ahora será una mezcla de los dos.

La verdad es que su look en ese adelanto es muy cañero, muy de fiesta.

Sí, ya te digo que lo que quiero en este disco es disfrutar, pasármelo bien y bailar. Me apetece bailar mucho y que la gente baile conmigo.

Ocho discos ya… ¿Qué balance hace cuando echa la vista atrás?

Es muy positivo, evidentemente. En un mundo como el de la música nunca sabes cómo vas a funcionar o cuántos años más vas a poder seguir trabajando. Hay mucha incertidumbre y vas al día. Si me lo llegan a decir hace algunos años, no me hubiera creído que iba a estar preparando un octavo disco. Me llevo todas las alegrías y la gente que me ha hecho conocer mi carrera, estoy muy agradecida porque sé que no es un mundo fácil, pero yo creo que si al final te esfuerzas, con dedicación, todo llega. Ojalá en un tiempo sigamos hablando del 9º y 10º disco. Tengo muchas ganas de seguir trabajando en la música.

¿Habría hecho alguna cosa de forma diferente?

Yo siempre digo que no me arrepiento de nada porque todo lo que pasa en la vida es por algo, todo te hace aprender. Es verdad que con toda la madurez que tengo ahora, musical y personalmente, si la hubiera aplicado cuando empecé con 19 años, tan jovencita, pues a lo mejor las cosas hubieran sido diferentes. Pero yo estoy contenta y todo lo he hecho con amor e ilusión. Ahora tengo una libertad que cuando empecé en una discográfica no tenía, y ahora puedo decidir desde la producción hasta la composición de los temas o el diseño del disco… cosas que antes no podía hacer y que me hubiera gustado hacer desde un principio, pero las cosas pasan porque tienen que pasar así. Todo lo que he pasado en mi vida me ha llevado a donde estoy ahora. Estoy plena, estoy feliz personal y profesionalmente, no tengo ninguna queja. No me arrepiento de nada.

Ahora es más dueña de su carrera, ¿y de sus tiempos?

De momento estoy compaginando bastante bien mi carrera con mi vida personal. Ahora que soy madre, pasar tiempo con mi hija es lo más importante y lo primordial, pero también me gusta mi trabajo y tengo que lidiar con esas dos facetas, que no es fácil. Aun así, siendo artista independiente, puedo compaginarlo todo un poco mejor y estar los momentos de promoción a tope, pero luego me cojo mi momento para estar en casa. Tengo muchísimo trabajo y estoy muy agradecida porque siempre hay un proyecto. No he dejado de trabajar y ojalá siga así durante muchos años, pero también es importante cuidar la familia, y aunque no tengas familia, tener tus momentos para ti y poder descansar. Yo estoy feliz, no sé cómo lo he conseguido, pero es verdad que me compagino muy bien para dedicarle tiempo a todo.

Además, también hace televisión, campañas en redes sociales… ¿De qué es más fácil vivir?

Lo que más disfruto siempre ha sido la música. Yo nunca había pensado formar parte de un programa de televisión, pero he descubierto que es algo que me encanta y me siento cómoda. Es una faceta que compagino con la música. Lo de las redes sociales es una consecuencia de mi trabajo como cantante y en televisión. En cualquier caso, si tuviera que decantarme por algo, sería la música sin duda, pero la tele también me gusta mucho.

De hecho, sus orígenes son en “Operación Triunfo”

Exacto, empecé en 2005. Hace mucho tiempo y en tele he hecho muchas cosas: “Tu cara me suena”, “Más que baile”, presenté “Todo va bien”, “Idol Kids”, “Got Talent”... Fíjate que de pequeña siempre tuve claro que quería dedicarme a la música, pero la tele no se me pasaba por la cabeza, y he descubierto que es un medio que me encanta.

¿Está siempre dispuesta a asumir nuevos retos?

Sí, me suelo tirar a la piscina. Nunca sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas, y yo soy una mujer que me gusta aprender, curtirse musicalmente y de todo lo relacionado con el arte o el entretenimiento. Cuando me dijeron de presentar un programa no me lo pensé, pero luego sí me entraron un poco de dudas. “A ver si no voy a poder”, decía. Estuve con un coach que me ayudó a presentar porque quería hacerlo lo mejor posible, dar el 200 % porque no me conformo con el 100 %. Me gustan los retos y probar cosas nuevas. ¿Por qué no? A lo mejor sale mal, pero a lo mejor sale bien. Me gusta descubrirme y de momento me ha ido todo bien, así que tocaré madera.

¿Se sintió menospreciada como artista por ser una “triunfito”?

Yo no lo he sentido tanto porque he trabajado tanto que hay gente que ni se acuerda de que yo estuve en “OT”. Lo de “triunfito” lo he llevado siempre con mucho orgullo porque ese programa nos dio la plataforma para poder mostrar todo lo que hacíamos, en un momento en el que mucha gente ni se paraba a prestarte atención. En esta nueva era de “Operación Triunfo” ha cambiado mucho la visión de otros artistas respecto a los que salen del programa, pero es verdad que la mirada de antes a los “triunfitos” era diferente. Ahora, por fortuna, se les ve como a unos artistas más, porque “Operación Triunfo” es una academia para formar a los artistas.

De hecho, ahora hay muchos consolidados, sobre todo mujeres: Aitana, Amaia, Ana Guerra, Lola Índigo…

Sí, es verdad. Es que aparte de ser un programa de televisión, “Operación Triunfo” es una academia que se enseña, te curte, te dan clases de todo tipo, desde composición y producción hasta la gestión de las redes sociales, que en mi época no había de eso. Me parece muy importante poder preparar así a los artistas más jóvenes y hablarles de la industria, porque cuando acabas de empezar no conoces tantas cosas. Ojalá hicieran más programas como “Operación Triunfo”.

¿Algún proyecto que todavía no haya llegado? ¿Una espinita clavada?

Pues mira, personalmente no pido tanto. Estoy plena y feliz, pero profesionalmente me encantaría hacer una película musical. Ya estuve en un musical, pero me encantaría hacer una película. Cruzar el charco e irme a Latinoamérica, que sé que hay mucha gente allí que me sigue, también me encantaría. Siempre tengo en mente esas cosas, ya te he dicho que soy una mujer de probar nuevos retos.

¿Recuerda el día que le cambió la vida?

Pues, como hemos hablado antes, cuando entré a “Operación Triunfo”. Eso le dio un giro de 180 grados a mi vida. Yo estaba estudiando Veterinaria en la universidad, y vi el anuncio del casting en el periódico. Mis amigos empezaron a animarme y de repente me vi dentro de la academia. Al salir, me di cuenta de que la vida me había cambiado por completo. No tanto a nivel personal porque yo sigo con mis amigos de siempre, y ellos son un pilar fundamental para mí, pero el cambio en otros aspectos fue radical. Pasé de estar luchando por mi sueño a por fin tenerlo.

Recientemente se celebró el Día de la Mujer. ¿Alguna reivindicación feminista?

¡Que llegue ya la igualdad! Sé que ya hemos conseguido cosas, pero todavía queda mucho por hacer. Toda la sociedad, no solo las mujeres, debe pelear por un mundo mejor para nosotras y para ellos. No hay que excluir a los hombres, esto es cosa de todos. Un mundo igualitario será más justo para todos. Y quiero mandar un beso muy fuerte para todas las mujeres, que somos increíbles.