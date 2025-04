Año de oro para María del Monte: dinero y amor

La Semana Santa empieza muy bien para María del Monte, galardonada con la Mantilla de Honor de las cofradías de Marbella: «Ser del sur y recibir esta mantilla no puede ser mejor». Este año de reconocimientos pasa también por la Medalla de Andalucía a las Artes. «Feliz, muy feliz no puedo estar mejor», dice. Y como no hay dos sin tres, los festejos de sus bodas de plata con su mujer, Inmaculada Casal, también son noticia. Y se suman al buen año profesional.

Poco a poco, María se recupera de su quebrada economía. Dicen que su patrimonio es directamente proporcional al dinero que ha rechazado a lo largo de su carrera, por las cifras con «ceros obscenos» que le han ofrecido para hablar de su vida privada. La artista podría haber ganado millones en televisión contando los pormenores de su relación con Isabel Pantoja o el robo que sufrió en su casa en agosto de 2023, cuyo autor intelectual fue su propio sobrino, Antonio Tejado, o ahora sobre Isa Pi y su embarazo. Pero vale más por lo que calla que por lo que dice.

María del Monte e Isabel Pantoja en imágenes recientes Gtres

Demasiada tentación

En televisión llegó a mencionar una oferta de 300.000 euros que rechazó por no querer exponerse de esa forma. «He renunciado a mucha pasta. No te vayas a creer que no es tentador contar o prestarte a ciertas cosas», confesó en su día a Évole. Ha asegurado a LA RAZÓN que no se arrepiente. Para ella, su tranquilidad y el hecho de poder manejar su vida sin ataduras valen más que cualquier cifra.

La artista sufrió un robo en su hogar en 2023, organizado por su sobrino, actualmente en libertad provisional. Aunque fue un golpe económico, meses después se supo que recibió una indemnización de 267.639,15 euros por los daños causados. En su momento, también rechazó 100.000 euros por contarlo en «¡De viernes!».

En cuanto a sus propiedades, llegó a considerar vender la vivienda afectada por el robo, ubicada en Gines (Sevilla). Con 563 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de mil, piscina y un amplio jardín con porche, la propiedad tiene un valor estimado en torno a los 700.000 euros. Aunque ha habido interés por parte de algunos compradores, aún no ha sido vendida. Además, posee una pequeña vivienda en El Rocío, en Almonte (Huelva). Aunque antigua y de tan solo 85 metros cuadrados, su ubicación privilegiada le otorga gran valor. Para María tiene un significado sentimental, ya que allí se han desarrollado parte de sus vivencias.

Sus quebraderos con Hacienda

La artista es propietaria de la sociedad Monprodu S.A., dedicada a la promoción y producción de espectáculos y a la gestión de su trabajo en televisión, con un activo total de 345.000 euros. Con esta sociedad tuvo un traspié con Hacienda en 2019, cuando fue condenada a pagar una multa de 60.000 euros por no proporcionar información requerida sobre su actividad vinculada a Monprodu, fundada en 1990 y en la que figura como administradora única.

También en 2013, la Agencia Tributaria le impuso una multa de 60.058,77 euros tras investigar el ejercicio fiscal de 2009, último año en el que ejerció de presentadora en «La tarde con María», en Canal Sur, por lo que, según este organismo, habría percibió 63.106,26 euros en rendimientos del trabajo. Pero todo eso es pasado. Ahora por fin María respira tranquila con una economía saneada.