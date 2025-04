El emotivo mensaje de María del Monte a Isa Pantoja en la recta final de su embarazo

Isa Pantoja se encuentra en la recta final de su embarazo. La hija de la tonadillera dará a luz en las próximas semanas a su primer hijo con Asraf Beno y la pareja se encuentra contando los días para la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia. Tal y como ha desvelado la joven en las últimas horas, el bebé ya "está encajado". "El bebé pesa ya 1.300 kilos. Me empezó a medir varias cosas y me dijo que no tenía pinta de que fuese parto prematuro", explicó la prima de Anabel Pantoja en su perfil de Instagram.

Las palabras de María del Monte

María del Monte, en su última reaparición ante los medios, no ha dudado en enviarle un emotivo mensaje a su ahijada en la recta final de su embarazo. "Que todo vaya bien y que sea una cosa perfecta y preciosa, que preciosa lo es sin duda. Que venga todo bien y que estén los dos siempre bien. Siempre lo he dicho, que venga gente es una noticia maravillosa, que se vaya no tanto", ha expresado la artista, deseándole todo lo mejor a Isa Pantoja y a su hijo.

No es la primera vez que la cantante le envía públicamente un mensaje de amor y de cariño a la hija de la tonadillera en los últimos meses. Tras salir a la luz el suceso de la manguera en Cantora, María del Monte quiso transmitirle su incondicional apoyo a la joven. "Siempre me he querido mantener al margen y no pronunciarme pero esta vez sí lo voy a hacer. Si lo que mi ahijada ha contado es así me parece una solemne barbaridad", declaró la artista, añadiendo que "ella es alguien a quien yo he querido, quiero y voy a querer toda la vida".

Nula relación con Isabel Pantoja

La relación madre e hija no atraviesa por su mejor momento. Isa Pantoja mantiene una nula relación con su madre y sus diferencias son irreconciliables. Con quien si ha tenido un mínimo acercamiento en los últimos meses ha sido con Kiko Rivera, con el que coincidió en Las Palmas durante el ingreso de Alma, la hija de Anabel. Aunque no se ha producido la esperada reconciliación, sí se han mostrado conciliadores y parece ser que la tensión entre ambos se habría rebajado.