Antonio Pavón, inconsciente tras ser asaltado en plena calle de Madrid

Antonio Pavón fue uno de los concursantes que más dio que hablar durante su edición de "Supervivientes". Después de vivir unos meses en el ojo del huracán mediático, el torero se retiró de la esfera pública y continuo con su trabajo alejado de los medios de televisión. Y ahora, ha vuelto a convertirse en noticia después de haber compartido en su perfil de "Instagram", donde acumula casi 600.000 seguidores, una de las experiencias más duras y traumáticas de su vida.

Según ha relatado Antonio Pavón, el pasado viernes, después de salir a almorzar con unos amigos, perdió la consciencia en un taxi de regreso a casa. "Hola, muy buenas, amigos y amigas, quiero contarles una experiencia que he sufrido este fin de semana y que fue terrorífica. El pasado viernes, después de un almuerzo con amigos, sobre las 20:00 horas decidí retirarme para ir a casa y descansar porque al día siguiente tenía que trabajar", ha comenzado narrando el torero.

"Tomé un taxi y mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza, como que la vista se me iba nublando hasta perder la conciencia. Mi subconsciente trataba de luchar para no perderla, pero la perdí durante 20 minutos y la volví a recuperar en la puerta de mi casa con dos señoras que no conocía de nada", ha desvelado, para sorpresa de todos sus seguidores. "Me desperté en un estado de miedo, de pánico, de susto... Pensé que me querían robar porque mi sensación era de mucho mareo y dolor de cabeza", ha confesado sobre uno de los peores momentos de su vida.

Pero para su sorpresa, la intención de las chicas fue totalmente distinta. "Al día siguiente me dirigí a la comisaría más cercana para contarlo, y me contaron los policías que la tarde anterior estuvieron dos señoritas allí contando una versión distinta, diciendo que las había acusado de ladronas", ha revelado. "Entendimos que ellas me ayudaron porque me llevaron a mi casa sano y salvo gracias a ellas. Me reuní con ellas y les perdí disculpas por mi comportamiento".

Para terminar, Antonio Pavón ha querido avisar a todos sus followers sobre lo ocurrido, ya que no es la primera vez que le ocurre a alguien en la capital. "Muchísimo cuidado todo el mundo porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la ciudad, están pasando cosas desagradables como robos e intentos de violación", ha terminado relatando.