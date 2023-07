De Dulceida a Anabel Pantoja, estos son los looks que han triunfado en el Orgullo en Madrid

Estos días se celebra en Madrid la fiesta del OrgulloLGTBIQ+2023, una fiesta en la que se celebra el amor, la tolerancia y la libertad y en la que la alegría y las ganas de pasárselo bien están aseguradas. Se trata de una gran fiesta que se ha convertido en todo un hito en el mundo y que aúna a un sinfín de personas para disfrutar de una jornada por las calles de la ciudad en la que lo más importante es el amor y disfrute libre.Si bien dada las altas temperaturas pensaríamos que no acudirían demasiadas personas, las calles de Madrid estuvieron abarrotadas de personas con unos looks de lo más en tendencia, icónicos y muy originales. Entre muchos asistentes, pudimos ver a un sinfín de rostros conocidos como Dulceida, Anabel Pantoja, los Javis, Susana Molina o Madame de Rosas, entre otros.

Crear looks icónicos y originales es algo que buscamos a la hora de acudir a un evento de tal calibre, en el que todo es posible y podemos usar aquellas prendas más especiales y llamativas que de otro modo no usaríamos. Aprovechando que este verano nuestras tiendas favoritas están abarrotadas de prendas a todo color, como por ejemplo el rosa fucsia, gracias a la tendencia 'barbiecore', que podemos combinar con unos shorts, dadas las altas temperaturas y, como toque final, un sombrero de colores y unas sneakers. Sin duda, nuestras influencers y celebrities han apostado por prendas icónicas y muy llamativas, como por ejemplo el look de Dulceida en tono morado, una mini falda muy sexy y un top muy arriesgado, o Anabel Pantoja, quien apostó por un vestido ajustado con apertura en la pierna y un peinado de lo más divertido y propio de la estética dosmilera. Sin duda, ha sido un fin de semana lleno de diversión, alegría y amor imposible de olvidar.

Dulceida

Dulceida en el día del Orgullo 2023 GTRES

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en el Orgullo 2023 GTRES

Los Javis

Los Javis en el Orgullo 2023 GTRES

Susana Molina y Madame de Rosa

Susana Molina y Madame de Rosa GTRES

Luján Argüelles

Luján Argüelles GTRES

Twin Melody

Twin Melody en el Orgullo 2023 GTRES

Estos fueron algunos de los rostros conocidos que pudimos ver en el desfile de ayer del Orgullo LGTBIQ+ 2023 en Madrid.