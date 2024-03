Arantxa del Sol se enzarza con Carmen Borrego en "Supervivientes"

Los primeros choques entre supervivientes han comenzado. Y en la mayoría de ellos está Carmen Borrego que no puede callarse. La hermana de Terelu Campos ha vuelto a protagonizar un durísimo enfrentamiento, esta vez con Arantxa del Sol, que tampoco se ha callado lo que piensa de su compañera. El tono entre ambas concursantes ha ido subiendo. Ninguno de los supervivientes está de acuerdo con la actitud de Ángel Cristo Jr en el programa y mucho menos que la mujer de Finito de Córdoba haya salido en su defensa.

La amistad del hijo de Bárbara Rey y la presentadora no gusta en Cayo Cochinos, y Carmen Borrego se ha convertido, en este sentido, en portavoz del resto de compañeros. El programa le enseñaba las imágenes de la tía de Alejandra Rubio hablando sobre ella y era en ese momento cuando la exmodelo optaba por no callarse y decir lo que piensa de la colaboradora televisiva.

"Tu estilo no puede ser más bajo y más sucio"

"Soy yo la que las clava por la espalda, ¿no?", le espetaba Arantxa del Sol a Carmen Borrego. "Muchas cosas te las he dicho a la cara, otras las hago en el confesionario donde no hay gente. Tú estás cuando quieres, no estás cuando quieres. De repente eres de un grupo y de repente de otro", le contestaba la hermana de Terelu Campos. Carmen Borrego señalaba además que a la mujer del torero "le molesta todo lo que hacemos los demás", de ahí que "no esté cómoda en el 'reality'".

"Lo único que haces es meter cizaña e ir por tu estilo. Qué bajo es tu estilo. No puede ser más bajo y más sucio", le recriminaba Arantxa a Carmen. "Yo contigo no puedo porque tú eres lo más y yo soy lo menos", le ha contestado la hermana de Terelu.