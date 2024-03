Carmen Borrego se encuentra al límite y ha tenido que ser atendida de urgencia

El pasado jueves daba comienzo en la pequeña pantalla “Supervivientes 2024”, la nueva edición de uno de los concursos más intensos que cuenta en esta ocasión con un casting muy cuidado que ya está dando que hablar. De hecho, el programa ya cuenta una extensa lista de polémicas, la última protagonizada por Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr. con una discusión que ha llegado a las dos horas, según adelantaban en “Así es la vida”. Y no ha sido lo único que se ha desvelado sobre su siguiente emisión que esta noche, en “Tierra de Nadie”, desvelará cómo están llevando los participantes sus primeros días en la isla.

No se puede decir que Carmen Borrego haya llegado con la mejor actitud. Su principal problema, ya lo anunciaba antes de poner rumbo a Honduras, fue saltar delante de las cámaras debido al gran pavor que le causa volar. En el estreno del programa sorprendió la noticia de que uno de los concursantes no estaba dispuesto a saltar, a lo que el presentador Jorge Javier respondió con sorna “¡Qué sorpresa! Hay alguien que no quiere subirse al helicóptero y no tenemos ni idea de quién es”.

Carmen Borrego junto a Ángel Cristo Jr. en el helicóptero de 'Supervivientes 2024' Telecinco

La estancia de la hermana de Terelu lleva pocos días en Honduras, pero ya ha amenazado con abandonar y ha tenido que ser atendida por el servicio médico. Todos se han quedado impactados al ver la poca resistencia que ha mostrado la televisiva y que ha enseñado en exclusiva Telecinco antes de la emisión de esta noche. Las imágenes enseñan a una Carmen Borrego sobrepasada por el duro esfuerzo físico y la escasez de alimentos de los que disponen en los primeros días. Rápidamente sus compañeros Kike Calleja y Miri han corrido a socorrerla tumbándola para subirle las piernas y que recuperara la tensión mientras ellos buscaban asistencia: “Vamos a llamar al doctor”, se decían entre sí ante esta situación límite. Por el momento solo se ha revelado que la hija de María Teresa Campos no está viviendo su mejor experiencia en el concurso, pero para saber más sobre si finalmente ha tomado la decisión de abandonar, con la correspondiente sanción económica que eso conlleva, esta noche a las 22:50 horas, cuando se emitirá la continuación de este reality.

Carmen Borrego, atendida por sus compañeros Mediaset España

Carmen Borrego es una de las concursantes que más cobrapor participar en “Supervivientes 2024”, pero sin llegar a superar las cifras de otras veteranas como Isabel Pantoja o Mila Ximénez.