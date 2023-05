Así es Ana, la nueva ilusión de Iker Casillas

"Nos estamos viendo desde enero", con estas palabras Ana ha querido confirmar su relación con Iker Casillas. Varias pistas situaban en el espacio y en el tiempo a la pareja, pero ella, modelo y enfermera estética no ha querido ocultar su relación con el ex deportista. Quiere visibilizar su relación y considera que es natural y no quiere esconderse.

Pero, ¿quién es ella? Se trata de una joven nacida en Ibiza, aunque afincada en Salamanca que trabaja como enfermera estética. Cuenta con más de 15.000 seguidores en su perfil de Instagram, entre los que se encuentra, claro está, Iker Casillas, pero también otros rostros conocidos como Jacobo Ostos.

Iker y Ana "se conocieron a través de las redes sociales, empezaron a darse 'likes', de ahí pasaron a escribirse y después decidieron verse en persona (...) No se están viendo con otras personas", han explicado en "Fiesta", confirmando que la pareja quiere tomarse en serio la relación.

Además de compartir muchos y espectaculares posados, la modelo suele utilizar también las redes sociales para hacer reflexiones. "La experiencia es el nombre que le damos a nuestras equivocaciones" o "Las arrugas solo deberían indicar dónde estuvieron las sonrisas", son solo algún ejemplo.

Dos años después de su ruptura con Sara Carbonero, el ex guardameta vuelve a estar ilusionado. La complicidad de Ana e Iker en los post que comparte Casillas es cada vez más evidente, sobre todo después de su última escapada juntos a Ibiza.