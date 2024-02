Así se le conoce a Juan Ortega en Jerez de la Frontera tras el plantón a Carmen Otte en el altar

Juan Ortega y Carmen Otte jamás olvidarán el 2 de diciembre de 2023. Y es que lo que iba a ser el mejor día de sus vidas se convirtió en su mayor pesadilla. El torero, a escasos minutos de pasar por el altar en la iglesia de Santiago en Jerez de la Frontera, decidió cancelar su boda in extremis y cortó con su prometida por teléfono, persona con la que había compartido los últimos 10 años de su vida. Durante semanas, la pareja acaparó todos los titulares de la prensa de nuestro país y no se habló de otra cosa.

Dos meses después del trágico día, los dos protagonistas de esta rocambolesca historia han retomado sus vidas. Antes de volver al ruedo, Juan Ortega sintió la necesidad de conceder una única entrevista a Carlos Herrera en COPE para dar su versión de la historia y dar la cara tras su sonada "espantá". Aunque la presión mediática se ha relajado respecto al asunto, lo cierto es que el diestro continúa atrayendo todas las miradas en cada paso que da y su figura continúa generando mucho interés, más allá de su carrera taurina.

Ahora, en la crónica rosa de "Es la mañana de Federico", a raíz de la corrida de Juan Ortega en la Feria de Valdemorrillo, Beatriz Cortázar ha desvelado nuevos detalles sobre la actual relación que mantiene el diestro con Carmen Otte. Según la periodista, la reconciliación se ha descartado por completo y la situación por la que está atravesando el torero no es tan agradable como aparece.

Tal y como ha revelado Cortázar, en Jerez de la Frontera se le ha puesto un mote a Juan Ortega. "En Jerez que conocen mucho a las familias, y ellos tuvieron muchos años de relación y el apodo valiente no es precisamente el que ponen a Juan Ortega. Le llaman "Orteguita el cobarde". Y no por los ruedos sino por lo que hizo a pie de iglesia", ha declarado la periodista sobre el diestro. "Hay mucha gente en Jerez que no se lo perdona y lo que "hablan", es de "lo mucho que esta familia ayudó" al torero antes de dar el plantón a Carmen Otte a escasos minutos en el altar.