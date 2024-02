Juan Ortega vuelve al trabajo y retoma su vida sin Carmen Otte: "Doy por cerrado el tema"

Juan Ortega ha retomado definitivamente su vida después de que se paralizara durante casi dos meses tras el fatídico 2 de diciembre, día en el que el torero dio la "espantá" a su prometida, Carmen Otte, a escasos minutos de pasar por el altar en Jerez dela Frontera. Durante semanas, la pareja acaparó todos los titulares de la prensa del corazón y fueron las personas más buscadas de nuestro país. Conforme ha ido pasando el tiempo, poco a poco se ha ido rebajando la presión mediática y el diestro ha vuelto a torear.

Este fin de semana, Juan Ortega ha vuelto a vestirse de luces después de su esperada entrevista en la COPE con Carlos Herrera el pasado el pasado 24 de enero. El torero decidió contar toda su verdad en la radio y rompió por primera vez su silencio tras el plantón Carmen Otte, dando todas las explicaciones correspondientes sobre el asunto. Después de dar este paso Ortega parece ser que ha cerrado este capítulo de su vida y no tiene intención de volver a pronunciarse sobre lo ocurrido con su "no boda" y así se lo ha hecho saber a los medios que le esperaban en España a su regreso de México.

Juan Ortega con Carlos Alsina en la COPE COPE

Ilusionado por su próxima cita el 11 de febrero en Valdemorrillo, el torero se ha mostrado ante las cámaras muy ilusionado por volver al ruedo en Madrid. "Muchas ganas de empezar aquí en España también", ha confesado sobre la gran temporada que tiene por delante. Centrado en su trabajo, Ortega ha asegurado que se encuentra "bien", pero ha anunciado que no va a hablar de nada relacionado con su vida sentimental y Carmen Otte. "Todo bien. Os agradezco las preguntas pero no voy a contestar nada", ha sentenciado, reiterando que el tema está "totalmente" cerrado.

Aunque durante su entrevista radiofónica Juan Ortega se deshizo en halagos hacia la que fue su novia durante tantos años, lo cierto es que la puerta a una futura reconciliación está totalmente cerrada. "No puedo responder porque, lo que sé, es que a Carmen la quiero mucho y que por nada del mundo me perdonaría volver a hacerle daño", expresó el torero en la COPE sobre un posible acercamiento entre ambos tras su ruptura. Según desveló "TardeAR" tras su intervención con Carlos Herrera, a la cardióloga no le sirvieron de nada las palabras del que iba a ser su marido porque el daño ya está hecho.