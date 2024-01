Así ha vivido Carmen Otte la inesperada entrevista de Juan Ortega

La entrevista de Juan Ortega ha pillado por sorpresa a muchos. Se trataban de las declaraciones más esperadas después de que este verano decidiese plantar a su novia, Carmen Otte, en el altar. Tan solo una hora faltaba para que se reuniese ante sus seres queridos en la iglesia para darse el ‘sí quiero’ que les uniría en marido y mujer. Sin embargo, al torero le entraron las dudas y quiso ser sincero con su prometida y consigo mismo. Dio el paso. Llegó la polémica. Durante meses han estado en el ojo del huracán mediático, pero ambos guardando silencio y tratando de recomponer sus vidas a partir de los cimientos que su ruptura ha dejado. Poco o nada se ha sabido de ellos y todo andaba a modo de dime y direte, pero ahora el diestro se ha sentado a hablar. ¿Cómo se encuentra la cardióloga ante este movimiento?

La decisión de Juan Ortega de sincerarse y hacerse entender ante todos aquellos que no comprendían su decisión, ha devuelto a Carmen Otte al foco mediático. De nuevo, la atención se ha fijado en ella, para conocer cómo ha reaccionado ante las revelaciones del que ahora es su ex. Pues como cabría esperar, no se ha producido movimiento alguno por parte de ella, al menos no de cara a la galería. Su intención desde que estalló la noticia fue permanecer lo más lejos posible de la polémica, por lo que se tomó un tiempo para centrarse en recomponerse tras el revés sufrido. Pero ya ha retomado su vida en Sevilla.

Carmen Otte ha visto cómo el hombre que estaba llamado a ser su marido se abría en canal y hablaba de los motivos que le llevaron a cancelar su boda en el último momento. Mientras tanto, ella ha seguido con su rutina, que vuelve a incluir su trabajo en el hospital de la capital hispalense. La cardióloga se ha reincorporado ya a su puesto de trabajo, tal y como han publicado desde ‘El Español’. No ha querido estar de baja ni echar mano de sus días libres, optando por mantenerse con la mente ocupada y centrada en su trabajo.

Seguramente, Carmen Otte haya tenido oportunidad ya de escuchar las declaraciones de Juan Ortega en su entrevista en la COPE. En ellas, el diestro quería hacerse entender, pues mucho se ha hablado sobre su precipitada decisión. Para él, no fue un arrebato, sino que sabía lo que estaba haciendo aquel 2 de diciembre: “Estaba solo en mi habitación, llamé a Carmen, como es lógico, luego llamé a mis padres y ya luego al cura, que al final era el que nos iba a casar. A partir de ahí fui consecuente con mi decisión”. Reconoce que “la conversación con ella fue dura, claro, fue muy dura porque tiene poca explicación el momento, las circunstancias. Y, además, en ese momento lo de menos era la boda. La importancia es que se termina una relación con una persona a la que quieres”, se sinceraba, dejando claro que “no quería traicionar a Carmen ni a mí mismo”.