A Carmen Otte "no le vale de nada" el perdón público de Juan Ortega

A punto de cumplirse dos meses desde que plantó a Carmen Otte en el altar de la iglesia de Santiago de Jerez, Juan Ortega rompió su silencio este miércoles para despejar todas las incógnitas relativas a su "espantá". El diestro se sinceró en la Cope ante Carlos Herrera, y acabó con varios rumores de un plumazo, desde que había terceras personas implicadas en su polémica decisión hasta que existía la posibilidad de que él y la cardióloga se dieran una segunda oportunidad.

Ortega, además, entonó el mea culpa y recalcó que él era el único responsable de su decisión, una decisión que ha provocado mucho dolor, más por la forma y los tiempos que por la ruptura. De hecho, el torero pidió perdón por haber esperado hasta última hora para dar marcha atrás a su boda, y aprovechó para alabar públicamente a la que fue la mujer de su vida durante una década: "Ella es una mujer extraordinaria, una mujer 10 mujer que me ha hecho crecer mucho como persona y como torero. Siempre ha estado conmigo, igual que su familia".

Unas palabras conciliadoras que, sin embargo, no ayudan a aliviar el dolor de Otte. Tal y como indican desde el programa "TardeAR", aunque la médico agradece el paso al frente de su expareja, se trata de palabras que "no le valen de nada" a la hora de intentar recomponer su corazón. El daño está hecho y pasará un tiempo hasta que las heridas empiecen a cicatrizar. Aun así, desde su círculo íntimo insisten en recalcar que están "agradecidos" por las declaraciones de Ortega y confirman que les ha parecido “bien” que se haya decidido a conceder una entrevista para explicar lo ocurrido aquel 2 de diciembre.

Del mismo modo, aseguran que Otte y Ortega no mantienen relación alguna a día de hoy, y, de momento, así seguirán durante un tiempo: "No mantienen contacto, no han hablado y no hay posibilidades de reconciliación. Ella no quiere saber nada de él".

Parece que la cardióloga lo tiene más claro que el torero, que no acertó a contestar cuando Herrera le preguntó si era probable un nuevo acercamiento a Otte: "No puedo responder porque, lo que sé, es que a Carmen la quiero mucho y que por nada del mundo me perdonaría volver a hacerle daño".