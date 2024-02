Juan Ortega, el alumno aventajado de Curro Romero, al que el gran maestro admira

Lo cuenta la entrañable Carmen Tello, esposa de Curro Romero, y sus palabras son incontestables. “ Mi marido admira profundamente a Juan, y esa admiración es mutua. Los dos se reúnen en casa para hablar muchas tardes. Curro le quiere mucho. Le regalo un capote por su boda, y aunque luego no se celebró, le ha pedido que lo conserve. Pero en el asunto de esa anulación nupcial no me quiero meter”.

Juan Ortega sale a hombros de la plaza de Valdemorillo. Alfredo Arévalo

La polémica mediática suscitada por su no boda parece haberle venido muy bien a Juan a nivel profesional. La expectación por verle torear ya tiene positivas consecuencias, porque dicen que le llueven las ofertas. Parece ser que ya tiene sobre la mesa cuarenta contratos para esta temporada taurina, una cifra que no está al alcance de cualquiera.

Mientras tanto, que se sepa, la desconexión entre el diestro y su ex novia, Carmen Otte, parece total. Ella sigue muy dolida por la espantada y el abandono del que fuera su novio. Ha vuelto a su trabajo como doctora en un hospital sevillano y no hace declaraciones sobre tan luctuoso tema personal.