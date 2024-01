Juan Ortega sale de su escondite para sincerarse sobre su "espantá" a Carmen Otte

Ya han pasado casi dos meses desde que Juan Ortega dejó plantada a su entonces pareja, Carmen Otte, en el altar de la iglesia de Santiago en Jerez el pasado 2 de diciembre, cuando se suponía que iba a tener lugar su boda tras una década de relación.

Desde entonces, tanto el torero como la cardióloga se han mantenido en silencio y se han publicado infinitas versiones sobre lo ocurrido aquel día, desde un mal consejo del cura, el padre Josep María Quintana, hasta una pésima relación con los suegros que habría desencadenado la decisión del diestro.

El caso es que solo los principales protagonistas y su entorno más cercano saben que ocurrió realmente aquel día, y parece que uno de ellos está a punto de dar un paso al frente y romper su silencio. Se trata de Juan Ortega, quien, según su amigo Juan del Val, "va a hablar" próximamente para aclarar todo lo relacionado con su "espantá" y despejar las incógnitas. "Va a hacer una entrevista. Va a hablar esta semana por primera vez, sin que nadie se invente cosas y va a a explicar lo que tenga que explicar", reveló el escritor en "La Roca", el programa presentado por su mujer, Nuria Roca, en el que colabora.

Teniendo en cuenta la buena relación que hay entre del Val y Ortega (de hecho, él fue uno de los invitados a la boda), parece que habla con conocimiento de causa cuando dice que el torero romperá su silencio, probablemente mediante una entrevista exclusiva en una revista que podría llegar a los kioscos este mismo miércoles 24 de enero.

Invitados a la boda de Juan Ortega Gtres

Juan del Val fue mucho más allá y adelantó una información relativa a su amigo, desmintiendo a los que esta semana han asegurado que él y Carmen Otte podrían haberse dado una segunda oportunidad: "Cada uno habla de lo que le da la gana. Si me preguntáis si han vuelto, yo os diría que no. Quien ha publicado que han vuelto también se lo ha inventado y está mintiendo de una manera premeditada".

Del mismo modo, el escritor quiso dar la cara por Ortega y defenderlo de los que le acusaron recientemente de protagonizar otra "espantá" por no presentarse a la presentación de la corrida de Valdemorillo que tuvo lugar el pasado 17 de enero: "Ahora os digo cómo es de verdad. Lo del nuevo plantón es absolutamente falso y premeditadamente falso. No asistió a la rueda de prensa de la presentación de los carteles porque quitó todos los actos una semana después del suceso. Hace un mes que se sabe que no va a ir a la rueda de prensa".