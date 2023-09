El director de la prisión de Daniel Sancho alerta sobre su peligrosa obsesión

Daniel Sancho está obsesionado. Cada segundo que permanece encarcelado en la prisión de Koh Samui los pasa rumiando un mismo pensamiento. Desde que amanece hasta que se acuesta, sin descanso y con una profunda preocupación. Así lo ha desvelado ahora el director de la cárcel en la que cumple condena por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, Watcharapong Boonsaior. El funcionario ha arrojado más luz sobre cómo se encuentra el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo un mes y medio después de vivir entre rejas. Asegura que pasa las horas dedicadas exclusivamente a pensar en su juicio, en la pena de muerte que pende sobre él y cómo afrontar su defensa para poder regresar a España para cumplir condena cerca de los suyos y lejos de las precarias condiciones humanas que le rodean.

Primera fotografía de Daniel Sancho en prisión Cuatro

“A falta de abogado, Daniel Sancho ocupa todas las horas del día a estudiar su caso, se ha convertido en una obsesión para él”, asegura el director de la prisión en conversación con ‘Tardear’. No obstante, no quiere alarmar a sus seres queridos, por lo que ha querido matizar sus propias palabras reconociendo que “también hace ejercicio, pero como el resto de presos que están a la espera de juicio pone el foco en cómo defenderse”. Eso sí, reconoce que el joven “no sale de ahí”, que se ha convertido en una auténtica obsesión que le quita el sueño y que ahora se ha convertido en su única esperanza. Esto puede resultar peligroso, pues los reclusos que no aceptan su situación y el motivo por el que están encerrados, corren el riesgo de aumentar su propia agonía existencial y desesperanza.

Rodolfo Sancho vino semanas atrás a Tailandia para realizar trámites y movimiento de papeles necesarios para la defensa de su hijo. Sin embargo, también dio un paso inesperado, despidiendo a su abogado tailandés sin previo aviso, molestando incluso al propio letrado por las formas. Kunh Anan Chuaypraba entró en conflicto con el español Marcos García Montes, no querían plantear la misma línea de defensa en el juicio y su incapacidad para remar hacia la misma dirección provocó su despido fulminante. También porque el tailandés no movió ficha para solicitar las actuaciones policiales para que Daniel Sancho cumpliese condena en una prisión en España, tras los correspondientes cuatro años en una de Tailandia.

Director de la prisión de Koh Samui Tardear

El conflicto entre los abogados y la incertidumbre sobre cómo se definirá su defensa ante el juez ha hecho que Daniel Sancho sufra un gran estrés. Esto se traduce también en pensamientos obsesivos, como así ha alertado el propio director del centro penitenciario en el que está recluido de forma provisional. Un caso que será sentenciado a finales del presente año o a principios del 2024 y en el que se determinará si es condenado a muerte, como pide la fiscalía al poder probar que el crimen fue premeditado, o si accede a una condena menor si se logra demostrar que el joven vivía encerrado en una relación tóxica.