Así será la Navidad para Pilar Rubio y Sergio Ramos, según su propia familia

Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre la estabilidad en el matrimonio de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Cada vez suenan con más fuerza los rumores de crisis, a pesar de que los protagonistas hayan tratado de minimizar el escándalo y ofrecer cierta imagen de normalidad en mitad de la tempestad. Eso sí, siempre por separado. Sus vidas continúan sin cruzar sus caminos, como así sucedió en los Premios Grammy Latinos en Sevilla, en el cumpleaños de la madre del futbolista o en el viaje a Manchester que la presentadora ha realizado mientras su marido se quedaba en casa con sus hijos. Pese a todo, tienen la firme intención de celebrar la Navidad juntos y ahora se han desvelado sus planes.

Pilar Rubio y Sergio Ramos con sus hijos en Navidad Instagram

El futbolista y la presentadora quieren pasar estas señaladas fiestas en Sevilla junto a sus cuatro hijos, como así han realizado años anteriores. Parece que nada de lo que se está publicando ha entorpecido su deseo de juntarse en la capital hispalense en Nochebuena y Nochevieja, compartiendo estos buenos momentos con la familia de él. Se espera que los padres de Pilar salven la distancia desde Madrid para unirse a estas celebraciones, teniendo la finca La Alegría como idílico telón de fondo, como así sucedió el día de su boda.

Así lo han dado a conocer desde el mismo entorno de Pilar Rubio, que quiere restar importancia a los comentarios que señalan que entre ella y su marido hay un bache difícil de superar: “Siempre se habla de crisis, casi desde que empezaron su relación, pero llevan más de una década juntos y tienen cuatro hijos. Creo que los dos tienen claro lo que quieren y no creo que las cosas cambien”, mantienen. Por su parte, el futbolista no se ha esforzado demasiado en acallar las habladurías y se limita a decir que “estamos bien”, ante la insistencia de la prensa por robarle una declaración en plenos rumores de crisis matrimonial.

Más esplendidos con sus palabras son desde el círculo más próximo de Sergio Ramos, como así recogen en ‘Vanitatis’. Al hablar sobre cómo serán estas Navidades tan convulsas para ellos a nivel mediático, reconocen que “las cosas están como siempre”. Eso sí, también se mostraban un tanto críticos con la actitud de Pilar Rubio: “A ella no le gusta Sevilla, pero tampoco le gustaba París, no le gusta el flamenco, no le gustan muchas aficiones de Sergio, pero cada uno tiene claro que sus profesiones y sus aficiones van por un lado y luego tienen en común la familia que han formado. De momento lo llevan bien. De vez en cuando aparecen rumores de crisis, pero las cosas están como siempre”, detallan. ¿Será entonces una Navidad feliz? Habrá que esperar para comprobarlo y ver si finalmente se produce la esperada fotografía que les sitúe juntos bajo el mismo techo, tras meses sin ofrecer este gesto que tanto está dando que hablar.