Sergio Ramos desmiente su crisis con Pilar Rubio

Días después de la ausencia de Pilar Rubio en los Latin Grammy celebrados en Sevilla y también en el cumpleaños de su suegra, lo que ha dado lugar aumentar los rumores de crisis en la pareja, Sergio Ramos se ha pronunciado en las redes.

Pilar Rubio posteó ayer en su perfil de Instagram una fotografía con un idílico atardecer. En la imagen ella posaba en lo que parece ser l finca familiar La Alegría, en la capital andaluza. Una foto que ha provocado miles de "likes" y comentarios, entre ellos el de su marido, Sergio Ramos, que le enviaba un mensaje lleno de corazones y fueguitos.

El entorno de la pareja dijo que las cosas no marchaban bien entre ellos

Según el entorno de la pareja no es la primera crisis a la que harían frente ya que tras el nacimiento de su tercer hijo "las cosas no marchaban bien". La comunicadora no encontraba su lugar, pero Ramos la convenció para que se dieran una segunda oportunidad, según cuentan en "Vanitatis", "Pilar es una mujer independiente en todos los sentidos, ha cedido y ha intentado adaptarse a muchas aficiones de Sergio, pero al final no encuentra su sitio", asegura alguien que les conoce.

Pilar Rubio no parece que estuviera muy de acuerdo con el regreso de la familia a Sevilla, pero siempre ha seguido al jugador allí donde su carrera profesional le ha llevado. Una decisión que ahora podría estar pasándoles factura.