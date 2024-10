Así son Teo y Bruna, los hijos artistas de Aitana Sánchez Gijón

Aitana Sánchez-Gijón, que recibirá el Goya de Honor 2025, el máximo reconocimiento de la Academia de Cine, según ha informado este jueves la institución, es además de actriz una orgullosa madre de sus dos hijos: Teo y Bruna. Ambos prueban suerte en el mundo de la música urbana y son fruto de la relación de la actriz con el argentino Guillermo Papin Luccadan, con el que estuvo casada dos décadas. El matrimonio se separó en 2020.

La actriz y el pintor argentino se enamoraron en Punta del Este, en Uruguay y un año después del nacimiento de su primer hijo, Teo, se casaron. Su boda, en la más estricta intimidad, se celebró en la finca Rocamador, en Badajoz. A la ceremonia civil asistieron familiares y amigos, así como compañeros de profesión como Imanol Arias, Pastora Vega y Emma Suárez, entre otros.

Luccadane es uno de los grandes exponentes del Modernismo y ha expuesto en toda España. "Aitana es algo más que una musa, va más allá de la belleza exterior. Es la persona con la que quieres estar en todos los momentos y en todos los aspectos de tu vida", confesaba el artista en una entrevista en "El Imparcial", en 2009.

Teo, al igual que su hermana pequeña, Bruna, nacieron en Alicante. Desde niño, mostró su pasión por el mundo del arte y sus padres siempre le han llevado a él y a su hermana a ver obras de teatro y exposiciones artísticas. Hace varios años, el primogénito de Aitana lanzó su propia marca de ropa, Sublime Art Club, con sudaderas y camisetas que llevaban impresas citas literarias.

En 2017 acompañó a su madre a la entrega de los Goya. Aunque su verdadera pasión es la música (ha lanzado algunos temas como "Dame luz"), ha hecho también algunos trabajos en el mundo de la moda y en 2019 participó en un cortometraje dirigido por Daniel Arias, hijo de Imanol Arias y Pastora Vega, titulado "Dime".

"Ahora tengo un negocio relativamente estable que me permite pagar mis gastos y ahorrar para hacer videoclips. Me paso el día trabajando en proyectos ajenos, pero me encanta, aprendo muchísimo sobre producción y sobre tratar con personas. Me queda poco tiempo para mi música, pero más que suficiente para ofreceros una constancia de mínimo un tema al mes. Podéis tomarme la palabra”, destacó entonces.

En noviembre de 2022, Teo Lucadamo lanzó un single llamado Cochecama, para el que hizo además un videoclip y anunció que formaría parte de su futuro EP El humano. En diciembre de ese mismo año dio un concierto en el Café La Palma, en Madrid, acompaádo al escenario por Roy Borland.

También su hermana Bruna ha elegido la música urbana como profesión. Publicó en 2022 el single Alas, producido por su hermano. Su estilo es el rap y también versiona algunos temas conocidos como Nana Triste de Natalia Lacunza y Guitarrica de la Fuente. Es íntima de Dora Postigo, actriz y cantante e hija de Bimba Bosé y el productor musical Diego Postigo. Probó también suerte en el mundo de la interpretación participando en la serie "El corazón del imperio" y también en la serie "Vis a Vis", protagonizada por Alba Flores, entre otras.