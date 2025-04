La cantante María Isabel vio venir el gran apagón: "Nadie me creía y se reían de mí"

Millones de españoles y portugueses se quedaron ayer sin luz en un histórico lunes 28 de abril. El apagón generalizado se produjo cerca de las 12:30 de la mañana debido a un fallo múltiple cuyas causas todavía no se han aclarado, y aunque la energía ha vuelto a la totalidad del país, la normalidad completa todavía no se ha restablecido.

El apagón pilló a casi toda la población desprevenida, pese al oportuno aviso que hace solo unas semanas emitió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que instó a todos los ciudadanos de la Unión a disponer en su casa de un kit de emergencia.

Unas recomendaciones que muchos tacharon de exageradas pero que sí siguió la cantante María Isabel, conocida por su mítico “Antes muerta que sencilla”. La artista ha señalado en sus redes sociales que a principios de abril empezó a leer alertas sobre un posible apagón general en España, teorías conspiranoicas basadas en vagas predicciones que en este caso han acertado, aunque lo cierto es que muchos expertos sí comentaron en su día que era un escenario posible por las características de la red de nuestro país.

La teoría de María Isabel

“Hace un mes y medio compré un kit de supervivencia para 72 horas: radio, comida, camping gas, baterías móviles y un kit con todo... mantas térmicas, etc. Veía vídeos que decían que en abril habría un apagón… Yo hice caso... porque se me metió el miedo en el cuerpo. ¡Era lo que pretendían! El 9 de abril le escribí a mi psicóloga. No pude dormir esa noche, pensando en esto que iba a pasar… Nadie me creía, todos se reían del pedido que había hecho”, comienza diciendo María Isabel ante sus seguidores, dejando caer que ya se imaginaba lo que podría pasar.

“Hasta que llegó el 28 de abril… Harta de ver vídeos donde lo decían desde hacía un mes y medio… Los mensajes con mi madre en Instagram son todos vídeos que le enviaba contando esta teoría. Y ayer el mundo fue un caos...Y me cogió prevenida, aun así tuvimos algún que otro contratiempo”, añade la sevillana.

María Isabel está convencida de que las autoridades “saben más de lo que cuentan”, aunque la realidad es que un apagón de este tipo era un escenario posible y se venía alertando en medios desde hacía tiempo. La artista está “con la mosca detrás de la oreja” y lamenta que, aunque ha vuelto la luz, “no estoy tranquila”. “Esperemos que no pase algo mayor y se haya quedado en un apagón…”, reza.